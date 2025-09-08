Famaillá se prepara para explotar: la Fiesta de la Primavera llega el 21 de septiembre

Hace tiempo que en Tucumán se siente el murmullo: la primavera asoma y con ella la promesa de una tarde-noche para recordar. Este año, la ciudad de Famaillá se convertirá en epicentro de esa celebración el domingo 21 de septiembre, cuando a partir de las 18 horas el predio sobre ruta 301, altura Padilla, abra sus puertas para recibir a miles de jóvenes y familias dispuestos a dar la bienvenida a la estación más esperada.

La propuesta viene completa: Desakta2, la banda del momento, lidera la grilla con un show pensado para encender la tarde. Reconocida por su energía desbordante y la conexión que establece con el público, la banda desplegará su repertorio para transformar el lugar en una pista gigante de alegría. Y para mantener el ritmo, DJs locales y regionales tomarán la posta: entre los confirmados están Alarcón Briant DJ, representante de Tucumán, y Facu Vázquez, desde Santiago del Estero, quienes prepararon live sets especiales para la ocasión.

El formato es al aire libre, con buena vibra, sol y amigos, la combinación perfecta para disfrutar la música y la temporada. Además, la elección de Famaillá no es casual: en los últimos años la ciudad se consolidó como un punto de referencia para celebraciones masivas por su ubicación estratégica y la gran convocatoria juvenil de toda la provincia. El predio está acondicionado para recibir una gran concurrencia, con atención puesta en la seguridad y la comodidad de los asistentes.

Las entradas ya se encuentran en preventa exclusiva por la plataforma Solticket, con opciones generales y VIP pensadas para distintos gustos. Para quienes prefieren el ticket en mano, habrá boletería física: desde el viernes 29 de agosto se podrán adquirir entradas en La Rockería Tucumán. La primera tanda ya está disponible y se espera que se agote rápidamente, así que la recomendación es asegurarse un lugar cuanto antes.

“Este 21 de septiembre la ciudad se transforma en la fiesta más grande del año”, prometen los organizadores, y la expectativa se siente en cada rincón. Con una cartelera que combina el calor de una banda líder y la fusión electrónica de DJs, junto a un predio preparado y una comunidad entusiasta, Famaillá prepara una jornada que promete quedar en la memoria de quienes asistan.

Si planeás ir, organizate con anticipación: entradas, transporte y amigos listos para disfrutar. La ciudad te espera con música, sol y la mejor energía para recibir la primavera como se merece.