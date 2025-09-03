Cuándo y en qué ciclo se anunciarán los 24 participantes de "Masterchef 2025"

Este martes 2 de septiembre, Vero Lozano sorprendió en "Cortá por Lozano" al revelar cuándo y en qué ciclo anunciará junto a Wanda Nara los 24 participantes que estarán en Masterchef celebrity 2025.

¿Qué dijo Vero Lozano sobre Masterchef?

"Este jueves al término de Argentina-Venezuela 'Se encienden las hornallas' en Telefe", comenzó la conductora en su ciclo de Telefe y sumó: "Llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda Nara y vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de Masterchef".

"Estoy chocha, con Wanda estamos ahí viendo cómo lo vamos a hacer", continuó Vero Lozano y agregó: "Siempre hay una revelación, alguien que canta, alguien que es gracioso, para la adolescencia y para la gente mayor". Por último, la presentadora cerró: "Este jueves con Wanda te enteras de todo".

¿Quién se unirá a la nueva edición de Masterchef?

En medio de un clásico enigmático, mientras el equipo del ciclo de América TV intentaba adivinar qué celebridad estaría en el reality, Marcela Tauro detalló: "Ya firmó, no nos pueden desmentir, es actor y estuvo en el Bailando".

​Finalmente, la panelista reveló: "'Cachete' Sierra, por eso renunció al streaming 'La Casa'". Recordemos que Wanda Nara dio a conocer que las grabaciones comenzarán a principios de octubre, mientras que las fotos oficiales de los participantes se realizarán el 24 y 25 de septiembre.