Los protagonistas de El Eternauta pasaron por La noche de Mirtha Legrand y la gran diva de la televisión argentina no dudó en preguntarles sobre la actualidad del país. Primero, le consultó a Ricardo Darín cómo ve la Argentina. Luego quiso saber si Carla Peterson habla de política en su casa con su marido, el senador Martín Lousteau. Mientras el protagonista de la serie de Netflix habló con ironía de “los dólares del colchón” y se mostró sorprendido por el precio de la docena de empanadas, la actriz lamentó la violencia.

“Qué notable lo de los colchones”

“¿Cómo ves la Argentina, Ricardito?“, sorprendió Mirtha a Darín en un momento de la noche. “Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…”, reaccionó el invitado. “El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...”, siguió. “Qué notable lo de los colchones”, alcanzó a decir Mirtha, y Darín se puso serio.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”, reflexionó, y subrayó: “48 mil pesos”. “Los precios son terribles”, acompañó la conductora. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, completó.

Darín contó que votó en las últimas elecciones, pero cuando Mirtha quiso saber a quién había elegido el actor se negó a compartirlo. “No me interesa en lo más mínimo decirte eso”, le respondió. “Qué indiscreta mi pregunta”, señaló la Chiqui. “Sí, bastante. Pero siempre fuiste indiscreta, no vas a cambiar ahora”, acotó entre risas Darín. “No es por eso. Es muy difícil encontrar posibilidad de conversación sin animosidad”, aclaró entonces Darín el motivo de su silencio. “Todo está sobrecargado. Es muy difícil hacer análisis y demás. Entonces así, livianamente tirar algo, ¿para qué? ¿Para que lo utilicen?”, analizó.

Mirtha Legrand quiso saber entonces si en España, donde Darín volverá a hacer “Escenas de la vida conyugal”, de Ingmar Bergman, junto a Pietra y bajo la dirección de Norma Aleandro en septiembre, les preguntan sobre la situación en la Argentina. “Sí, por supuesto. Nos preguntan cómo es. “¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esta época?”, y te colocan en una situación de cierta incomodidad porque no sabés muy bien qué decir. Por un lado querés tirar buena onda porque tampoco se trata de ser destructivo. Pero las ruedas de prensa, o cuando vas a presentar un trabajo, siempre se terminan metiendo con política o con la situación del país”, contó.

“Lo que pasa es que en el mundo están ocurriendo cosas raras, y la verdad es que todo el mundo está atento a eso. Es mundial, no pasa solo en la Argentina. Hay algo que está ocurriendo y nos cuenta decodificar, ¿no?”, sumó. “¿Vos qué pensás?”, interpeló el actor a Mirtha. “Estoy bastante de acuerdo con vos, sí”, respondió la conductora. “Es raro lo que está pasando. Hay una tendencia nueva muy marcada”, continuó el actor. “Yo creo mucho en los votos, y los votos favorecieron a este partido, así que hay que respetar la voluntad popular”, reflexionó la Chiqui. “Eso está fuera de discusión”, respondió Darín.

La pregunta de Mirtha por Martín Lousteau

Luego del ida y vuelta con Darín, la conductora se volteó para hablar con Peterson. “Y vos que ténes un marido político, ¿se habla de política en tu casa?”, disparó en referencia a Martín Lousteau, senador y presidente del Comité Nacional radical. “Sí. Trato de buscar lugares en donde se hable de otra cosa también porque es un trabajo muy difícil”, reaccionó la actriz. “También trato de traerle un poco de alegría y hablarle de nuestro hijo en casa y de otras cosas para que se distraiga un poco porque la verdad no es tan feliz como nuestro trabajo”, explicó.

“Me gusta acompañarlo, me gusta como él hace política, pero es muy difícil”, sumó, y lamentó la polarización de la sociedad. “Creo que tiene que ser así o así y en el medio no puede haber absolutamente nada. Y creo que eso no es bueno para nada”, sumó, y coincidió con Darín en relación a que se trata de un fenómeno mundial, aunque aclaró que la Argentina es “pionera”. “A mi no me gusta la forma violenta. No puedo opinar de otra cosa porque no sé, no sé nada. No me hubiera dedicado nunca a la política; pero la violencia, la falta de amor, no”, cerró.