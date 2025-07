De qué murió Ozzy Osbourne, el cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath

Ozzy Osbourne murió este martes a la edad de 76 años, según informó el medio británico The Mirror.

El líder de Black Sabbath, y a quien apodaron como el Príncipe de las Tinieblas, tenía Párkinson desde hacía años y su salud desmejoró en los últimos días. De acuerdo a un comunicado de su familia, se fue “rodeado de amor”.

Sin dar demasiadas explicaciones, su familia compartió con la prensa el siguiente mensaje: “Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”.

El deterioro de su salud

En 2020, luego de dos años de problemas de salud, Osbourne anunció que le habían diagnosticado Parkinson. Pese a su resultado médico, continuó con su trabajo como artista hasta 2023, cuando definitivamente confirmó que no haría más giras. En ese sentido, también señaló que su físico había desmejorado a raíz de lesiones sufridas en su casa y arriba de los escenarios, que lo obligaron a someterse a distintas cirugías.

Según la revista Variety, por ese entonces dijo: “Con la conciencia tranquila, me di cuenta de que no estoy físicamente capacitado para las fechas de mi próxima gira por Europa y el Reino Unido, ya que sé que no podría afrontar los viajes necesarios. Créanme cuando les digo que la idea de decepcionar a mis fans me molesta más de lo que jamás imaginarán. Nunca me hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera”.

El 5 de julio dio su último concierto en Villa Park en Aston, donde se mantuvo sentado en una silla a lo largo de las cinco canciones que entonó. Luego también se le unieron sus excompañeros de Black Sabbath y cantaron cuatro de sus temas más exitosos. De acuerdo a la BBC, su voz oscilaba, pero perseveró a lo largo del show. “Es tan bueno estar en este escenario. No tienen idea”, fueron sus palabras para el público.

La enfermedad le afectaba el sistema nervioso, por lo que podía pasar de un buen día a uno malo en un lapso corto de tiempo, tal como describió su esposa Sharon Osbourne en 2020.

Quién fue Ozzy Osbourne

Nacido como John Michael Osbourne en Birmingham en 1948, la estrella dejó la escuela a los 15 años y tuvo diversos trabajos, incluyendo obrero, plomero y trabajador de matadero.

Tras verse involucrado en algunos delitos menores, Ozzy cumplió dos meses de prisión por robo. En 1963, el cantante escuchó el éxito de los Beatles “She Loves You” y decidió dedicarse a la música.

Luego de participar en varias obras de teatro escolares, Ozzy se unió al bajista de Sabbath, Geezer Butler, en su primer grupo, Rare Breed, en 1967.

Cuando la banda se separó, la pareja se reunió en Polka Tulk Blues junto a Tony Iommi y el baterista Bill Ward. Así conformaron lo que después se conocería como Black Sabbath, el grupo que revolucionó el mundo de la música con sus solos de guitarra quejumbrosos, letras ocultistas y la voz estridente de Ozzy.

En 1970, la banda se convirtió en un grupo de culto tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido tras el lanzamiento de su primer álbum homónimo. Aunque Black Sabbath cosechó un éxito increíble con éxitos como “Paranoid”, pero la discordia en el grupo provocó la salida de la mayor parte de la formación original.

Hasta Ozzy dejó la banda en 1978 a causa de la adicción a las drogas, razón por la cual terminó su matrimonio con su primera esposa, Thelma Mayfair, con quien tuvo dos hijos. Más tarde, el cantante conoció a la joven Sharon Arden. La pareja se casó en Hawái en julio de 1982 y tuvo tres hijos: Aimee, Kelly y Jack.

Con el apoyo de Sharon y la ayuda de su padre, Don, su manager musical, el artista comenzó a forjar una exitosa carrera como solista. Blizzard of Ozz, el álbum que lanzó en 1980, se convirtió en un éxito multiplatino gracias a “Crazy Train”.

En 1992, el cantante anunció su retiro, pero cuatro años después creó el festival anual de música Ozzfest con Sharon, que contó con artistas de heavy metal de gira por Estados Unidos y parte de Europa.

Ozzy regresó a Black Sabbath en 1999, y la banda ganó un Grammy a la mejor interpretación de metal por la canción “Iron Man”. Más tarde, en 2013, obtuvieron el mismo premio tras lanzar el sencillo “God Is Dead?” del disco 13.

En 2001, Ozzy atrajo a un público completamente nuevo tras aparecer en el reality show The Osbournes con su familia. Su primera temporada fue la más vista de la historia de MTV e impulsó a Jack y Kelly al estrellato, y esta última comenzó su propia carrera musical.