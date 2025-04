Netflix ha confirmado la producción de una nueva serie limitada de seis episodios basada en la icónica novela Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, según informó Deadline. Este proyecto contará con un elenco de renombre encabezado por Emma Corrin, quien interpretará a Elizabeth Bennet, Jack Lowden como el enigmático Mr. Darcy y Olivia Colman en el papel de la excéntrica Mrs. Bennet. La filmación está programada para llevarse a cabo en el Reino Unido a finales de este año.

La serie, que promete ser una adaptación fiel y clásica de la obra literaria, está escrita por Dolly Alderton, conocida por su trabajo en “Everything I Know About Love”, y dirigida por Euros Lyn, quien previamente dirigió la exitosa serie “Heartstopper”. Además, Lyn también ejercerá como productor ejecutivo junto a Alderton, quien debuta en este rol, y otros nombres como Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter de Lookout Point. La producción estará a cargo de Lisa Osborne.

Una historia que trasciende generaciones

La novela de Jane Austen, publicada en 1813, sigue siendo un referente en la literatura romántica y social. La trama se centra en Elizabeth Bennet, la segunda de cinco hermanas en una familia de Hertfordshire, cerca de Londres. Debido a que la propiedad familiar solo puede ser heredada por varones, las hermanas Bennet enfrentan la presión de casarse bien para asegurar su futuro. En este contexto, Elizabeth conoce a Mr. Darcy, un hombre cuya actitud inicial parece fría y arrogante, pero que esconde una personalidad más compleja.

La obra aborda temas como las normas sociales, la educación, la moralidad y el matrimonio en la sociedad de la Regencia británica, y ha sido adaptada en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Entre las versiones más destacadas se encuentran la serie de 1995 protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle, y la película de 2005 con Keira Knightley y Matthew Macfadyen, que este año celebra su vigésimo aniversario con un reestreno en cines el 20 de abril.

Declaraciones del equipo creativo

En un comunicado recogido por Deadline, Dolly Alderton expresó su entusiasmo por el proyecto: “Una vez en cada generación, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia, y me siento muy afortunada de ser parte de ello. ‘Orgullo y Prejuicio’ es el modelo para la comedia romántica. Ha sido un placer sumergirme nuevamente en sus páginas para encontrar formas familiares y frescas de dar vida a este querido libro”. Alderton también destacó la importancia de presentar a estos personajes “hilarantes y complejos” tanto a quienes ya aman la novela como a quienes la descubrirán por primera vez.

Por su parte, Emma Corrin, quien dará vida a Elizabeth Bennet, describió el papel como “una oportunidad única en la vida”. En sus palabras, “Poder interpretar a este personaje icónico, junto a Olivia y Jack, con los guiones fenomenales de Dolly, es verdaderamente el mayor honor. Estoy emocionada de que una nueva generación se enamore de esta historia nuevamente”.

Un elenco de alto nivel y una producción ambiciosa

El reparto principal reúne a actores de gran prestigio. Emma Corrin, conocida por su trabajo en The Crown y Black Mirror, asumirá el desafío de interpretar a una de las heroínas literarias más queridas. Jack Lowden, reconocido por sus papeles en Slow Horses y Benediction, encarnará al complejo Mr. Darcy. Por su parte, Olivia Colman, ganadora del Oscar por The Favourite y ampliamente aclamada por su papel en The Crown, aportará su talento al personaje de Mrs. Bennet.

El equipo de producción ya se encuentra trabajando en los detalles visuales de la serie, incluyendo la búsqueda de elementos icónicos como la camisa blanca de Mr. Darcy, que deberá lucir impecable tanto en seco como mojada, en un guiño a la famosa escena de la adaptación de 1995.

Netflix y su apuesta por Jane Austen

Esta no es la primera vez que Netflix adapta una obra de Jane Austen. En 2022, la plataforma lanzó una versión de Persuasión protagonizada por Dakota Johnson, aunque recibió críticas mixtas por su enfoque moderno. Sin embargo, con Orgullo y Prejuicio, el servicio de streaming busca ofrecer una interpretación más clásica y fiel al texto original, según afirmó Mona Qureshi, ejecutiva de Netflix.

“Estamos encantados de compartir este querido clásico británico con nuestra audiencia global. ’Orgullo y Prejuicio’ es la comedia romántica por excelencia. La inteligencia y el corazón de Dolly, junto con su amor genuino por la novela de Austen, le permiten aportar nuevas perspectivas mientras celebra todo lo que los fans han amado durante generaciones. El calibre del elenco liderado por Emma, Jack y Olivia es un testimonio de que esta preciosa historia está en las mejores manos con Euros Lyn y el equipo de Lookout Point”, declaró Qureshi.

Con esta nueva adaptación, Netflix busca no solo rendir homenaje a una de las obras más influyentes de la literatura inglesa, sino también atraer a una nueva generación de espectadores que puedan redescubrir la magia de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy.

Tráiler de “Orgullo y prejuicio 2005”