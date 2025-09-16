El comentario de Hannah Einbinder en los Premios Emmy 2025 que generó una avalancha de comentarios

a actriz de la serie “Hacks”, Hannah Einbinder, se encuentra en el medio del escándalo tras su discurso de aceptación en los Premio Emmy 2025, y posterior comentario ante los periodistas.

¿Qué pasó con Hannah Einbinder?

Los controvertidos comentarios de la actriz se volvieron virales después de que ganara el premio a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por el exitoso programa de HBO durante la ceremonia en vivo del domingo por la noche. “Vamos Birds, que se joda ICE y liberen a Palestina”, dijo la actriz de 30 años, fanática de los Philadelphia Eagles, al concluir su discurso.

Los comentarios provocaron una reacción inmediata y masiva en las redes sociales. "Cualquier actriz judía que use sus 15 minutos de fama para mostrar apoyo a los terroristas que tienen a 48 rehenes en Gaza no tiene brújula moral. Y el ingenuo público de Hollywood que aplaudió su declaración inmoral es igualmente reprensible. Hannah Einbinder fue una auténtica fracasada en los Emmy —añadió—.”, escribió Joel Petlin.

"Testigos dicen que el pistolero gritó 'Palestina libre' cuando abrió fuego afuera del Museo Judío Capital en DC en mayo, matando a una mujer judía y a su pareja. Hannah Einbinder no lo condenó entonces. Anoche, repitió la frase en los Emmy", dijo Hen Mazzig.

"Una verdadera pregunta para Hannah Einbinder. ¿De qué exactamente quieren 'liberar a Palestina'? ¿De las aulas de la UNRWA que enseñan a los palestinos que los judíos como tú y yo somos infrahumanos y deberían ser masacrados? ¿De Hamás, que ha pasado dos décadas construyendo un ejército terrorista en lugar de escuelas y hospitales para su propio pueblo? ¿De estos mismos terroristas que utilizan a los palestinos como escudos humanos prescindibles? No, supongo que no es eso lo que quieres decir. Y, por cierto, olvidaste mencionar a los rehenes. Creo que también es tu "obligación como judío" decir al menos una palabra sobre los rehenes: tus hermanos que sufren hambre y tortura en Gaza", expresó Aviva Klompas.

Luego, se refirió a su discurso frente a los periodistas. Einbinder agregó que sentía que era "importante hablar sobre Palestina, porque es un tema muy querido para mí".

"Siento que es mi obligación como judía distinguir a los judíos del Estado de Israel, porque nuestra religión y nuestra cultura son instituciones tan importantes y antiguas que son realmente independientes de este tipo de estado etnonacionalista".

Este último comentario generó aún más indignación. El actor Michael Rapaport, le explicó: "Cualquier persona judía que publique en Twitter o Instagram que diga 'Palestina libre' debe saber que su trasero judío no existe en GAZA. Tu culo judío sólo existe en Gaza como rehén, vivo o muerto. Puedes publicar, decir y vivir una existencia patética, confusa y que te odia a ti mismo, pero esa es la realidad para tu trasero judío en Gaza".

"Tenemos 613 mitzvot, pero 'distinguir a los judíos del estado de Israel' no es una de ellas" (Mitzvá es una palabra hebrea, y se usa en el judaísmo para referirse a Los 613 preceptos bíblicos de la santa Torá).

"Lo irónico es que los terroristas de Gaza jamás considerarán su etnia como algo separado de Israel y la matarían si tuvieran la oportunidad. ¡Qué imbécil!"

"Sólo quiero decirle a Hannah Einbinder que Israel siempre estará allí para acogerla cuando lo necesite, a pesar de su odio despreciable, analfabeto y performativo hacia el Estado que da refugio a su pueblo"

"Mientras 48 rehenes se encuentran retenidos por Hamás en los túneles de Gaza, ¿cuál es la responsabilidad que Hannah Einbinder siente que tiene como judía? Para separarse del destino de los demás judíos, específicamente, de aquellos que son israelíes. Este 'activismo' ni siquiera tiene como objetivo ayudar a los palestinos. Para Hannah, se trata simplemente de darle la espalda al dolor de los israelíes".

"Esta es la razón por la que Ricky Gervais tuvo que dar sermones a las celebridades sobre cómo aceptar premios", publicó la periodista judía Dahlia Kurtz en X , refiriéndose al ahora famoso discurso de Gervais como presentador en el que les dijo a las celebridades que no estaban en posición de dar sermones al público.

¿Qué significa el pin rojo que usan los propalestina?

Otro punto cuestionado, fue el pin rojo que lució Hannah, que también llevaron Ruth Negga, Chris Perfetti, Aimee Lou Wood y Megan Stalter.

"Querida Hannah Einbinder. Cuando lleves el prendedor de la mano roja en tu elegante vestido prestado, recuerda que fue creado después de que dos israelíes fueran asesinados a sangre fría en Ramallah en el año 2000. El asesino agitó su mano ensangrentada mientras la multitud vitoreaba afuera", explicó Avital Leibovich.

"Lleva un pin que glorifica a Aziz Salha, el asesino terrorista que asesinó a dos israelíes en Ramallah y levantó sus manos empapadas de sangre para celebrar sus muertes. Esto es Hollywood".

El lunes 15 de septiembre, un día después de los Emmy, Quds News Network (@QudsNen), medio de comunicación del grupo terrorista yihadista islamista palestino HAMAS publicó el video de Hannah donde se refiere a su "deber como judía". Sin embargo, lo que todos notaron fue que el medio difuminó la parte de los hombros y pecho de la actriz que los defendió horas antes, dando cuenta del trato que éstos tienen respecto a las mujeres.

Tras la fuerte repercusión, los encargados del tuit borraron el posteo, aunque, como suele suceder, quedó en la red.

"La red de jóvenes palestinos que difumina la piel expuesta de Hannah Einbinder revela mucho sobre dónde termina este romance entre la izquierda y los islamistas".

"Me encanta la ironía de apoyar a un movimiento terrorista que odia tanto a las mujeres que censura tus hombros".

¿Qué significa Free Palestine?

Muchos, siguen la premisa "Free Palestine" sin saber qué significa, y prestan sus firmas a causas que no tienen que ver con la Justicia ni la paz, sino que aviva un antisemitismo que no se veía desde el Tercer Reich, con sloggans que repiten a diario de forma continua. Algo que hacía Joseph Goebbels​​, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi.

La frase "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre", frecuentemente coreada en manifestaciones de apoyo a los palestinos, hace referencia a las fronteras antes de la creación del estado de Israel en 1948 (conocido como Resolución 181 de la ONU), que se extendían desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Los palestinos han rechazado 11 propuestas de división de Estados desde 1937. Actualmente, esta frase se usa como grito de guerra para la eliminación de Israel.