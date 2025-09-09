Pampita posteó una hermosa foto de ella junto a su pequeña hija Blanca Vicuña a 13 años de su fallecimiento. El recuerdo de la niña generó innumerables muestras de afecto por parte de famosos, amigos y seguidores.

¿Cómo recordó Pampita a su hija Blanca a 13 años de su muerte?

Carolina Pampita Ardohain no necesitó palabras para recordar a su pequeña hija Blanca -fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña- y expresar sus sentimientos al cumplirse 13 años de su triste partida.

La modelo subió una imagen a su cuenta de Instagram donde se la ve a ella mirando a cámara sonriendo mientras sostiene entre sus brazos a Blanca cuando tenía meses de vida. A la foto le sumó un corazón blanco.

Enseguida, el posteo se llenó de comentarios alentadores hacia la modelo, destacándose el mensaje de Sofía Zámolo, quien escribió: "Por favor esta foto...Te abrazo inmensamente Pampita!"

También se sumaron a los comentarios Paula Chaves, Marcela Coronel, Pilar Telechea y la exparticipante del último Gran Hermano, Eugenia Ruiz, entre muchos otros.

El recuerdo de la pequeña está siempre presente tanto en Pampita como en Benjamín Vicuña sobre todo en fechas puntuales. A lo largo de los años, ambos han mantenido viva la memoria de su hija a través de homenajes públicos y privados.

En cada aniversario de su nacimiento o de su fallecimiento, ambos suelen compartir mensajes en redes sociales acompañados de fotos inéditas. "Gracias por haberme elegido como mamá. Te extraño cada día", escribió Pampita hace un tiempo en un posteo con una foto de Blanca sonriendo.

En tanto, Benjamín también comparte recuerdos de su hija en sus redes y en entrevistas. Hace poco escribió en su Instagram: "Blanca, tu luz ilumina a todos. No hay un día que no piense en ti".

¿Qué le pasó a Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña?

En agosto de 2012, la familia realizó un viaje a la Riviera Maya, México, para disfrutar de unas vacaciones. Durante esa estadía, Blanca contrajo una bacteria que desencadenó un cuadro infeccioso severo.

Al regresar a Chile, la niña comenzó a presentar síntomas que llevaron a sus padres a internarla en la Clínica Las Condes de Santiago.

El cuadro médico se complicó rápidamente. Según los partes difundidos en ese momento, Blanca sufrió una neumonía hemorrágica que requirió internación en terapia intensiva.

El 8 de septiembre de 2012, Blanca falleció a causa de la enfermedad.

La información fue confirmada oficialmente en ese momento por un comunicado de la clínica. La conmoción fue inmediata y la tragedia fue noticia durante varias semanas, tanto en Argentina como en el país trasandino.