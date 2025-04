El conmovedor recuerdo de Jorge Lanata que compartió su hija Lola

A más de tres meses de la muerte de Jorge Lanata, su recuerdo está siempre presente entre sus amigos y colegas, como en toda su familia. Este sábado fue Lola Lanata, su hija menor, quien le dedicó un mensaje a flor de piel dedicado a su padre y un video de su intimidad de cuando ella era muy chica.

Desde su cuenta de Instagram, la joven de 20 años compartió una selfie junto al conductor que acompañó por un profundo mensaje. “Hoy me levanté necesitándote un poquito más”, escribió, junto a un emoji con forma de corazón. “Te extraño mucho”, compartió, con la imagen en la que aparece recostada sobre el hombro de su papá.

A esta publicación se le sumó otra en la que el periodista le canta una canción para que se duerma, cuando Lola es muy chica. “Esta canción es para que te duermas toda, toda la noche en tu cuna”, comienza diciendo el periodista a cámara, en lo que parecería ser una redacción. “Hola, Loluna salta entre el sol y la luna”, entona. “Bueno, y ahora a dormir”, termina, mientras le tira un beso.

Hace dos semanas Lola Lanata decidió no recurrir a las palabras para homenajear a su padre al cumplirse tres meses de su fallecimiento, sino que optó por un recuerdo simple pero significativo. El domingo 30 de abril, publicó un video que, sin necesidad de explicaciones, prolongó el sentido de la carta que había compartido un día después de la muerte del conductor de Periodismo para todos. Las imágenes muestran una escena doméstica en la que el periodista, alejado de su figura pública, intenta seguir una coreografía junto a su hija menor, entre risas y torpeza.

El clip, grabado en un entorno íntimo, exhibe al creador de Día D tratando de imitar una rutina de baile de TikTok mientras Lola lo guía entre carcajadas. “Pará”, se lo oye decir, confundido por el ritmo de la música. El fragmento revela una faceta poco conocida de Lanata, vinculada a su rol como padre y a la complicidad que compartía con su hija puertas adentro.

La joven acompañó el recuerdo visual con una evocación directa al lazo que los unía. Tras la muerte del periodista, se había mantenido alejada del foco público, aunque hizo una excepción inmediata para publicar una carta abierta en la que lo llamó “el hombre de su vida”.

“Hola pa, es muy difícil todo lo que está pasando. Pasó muy poco tiempo pero ya te extrañamos mucho. Te quiero agradecer por todo lo que hiciste por nosotras a lo largo de nuestra vida. Fuiste, sos y siempre serás mi modelo a seguir. Te quiero agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste”, escribió.

“Ayer pensaba en un día, hace tres años, en el cual me enseñaste lo importante que es mirar el cielo, respirar y agradecer. Y eso es lo que elijo hacer hoy. Hoy miro al cielo, respiro y te agradezco. Fueron unos meses muy difíciles, pero tuvimos la suerte de no dejarnos de decirnos las cosas importantes. Como cuando me confesaste que al estar conmigo sentías paz. O el día que mamá se quejaba de mí y vos le dijiste que “todo lo que Lola quiera hacer, está bien”, compartió Lola.

“Te prometo que la voy a cuidar mucho a Barbi, que aunque sea grande y fuerte yo sé que nos necesita. Y también prometo seguir cuidándote a vos, desde donde sea que estés. Por último te prometo que cada vez que vea ESA estrella voy a pensar en vos. Te amo mucho papi, para siempre tu lunita”, finalizó.