En medio del tenso cruce mediático que protagoniza con Viviana Canosa en los últimos días, Lizy Tagliani realizó un contundente descargo, tras ser acusada por la periodista de estar presuntamente vinculada a una red de trata de menores.

Después de que la conductora de eltrece la relacionara con el caso judicial que involucra a Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano, la humorista utilizó este martes su programa de radio en Pop 101.5 para defenderse. “Todo lo que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás en mi vida ocurrió eso”, afirmó la presentadora de La peña de morfi, visiblemente afectada por la situación que calificó de “difamación total”.

El revuelo comenzó días atrás en el ciclo Viviana con vos, donde Canosa aseguró que Tagliani podría figurar en la lista de implicados en la causa que investiga delitos de explotación sexual infantil. Según la comunicadora, “todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza”, e incluso insinuó que hay “temor en los pasillos de Telefe” por las repercusiones del juicio oral del caso.

Lizy fue tajante en su descargo radial: “Lo que dicen de mí es mentira. Jamás estuve con una persona menor de edad y no voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta y estoy más segura que nunca”.

Aunque evitó profundizar en los motivos personales detrás del conflicto con Canosa, dejó en claro que la denuncia atenta contra su integridad moral. Además, apuntó contra quienes buscan involucrarla sin pruebas: “Van a tener que demostrar los delitos de que se me acusa, uno por uno, y voy a llegar hasta donde tenga que llegar, hasta la última instancia que me da la Justicia de la República Argentina y, si es necesario, incluso voy a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La gente no puede levantarse un día y decir: ‘a quién le cago la vida hoy, agarremos a este travesti’”, expresó.

Con la voz quebrada, la conductora habló del impacto que esta acusación tiene en su entorno íntimo: “A la gente que confía en mí, a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a mis clientas, en las que he estado metida en su casa durante más de 30 años, y a todas las personas que confíen en mí, les doy mi palabra de honor de que esto se va a aclarar, y voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Nunca tuve relaciones con una persona menor de edad, ni estuve en ninguna red de pedofilia, ni jamás en mi vida se me ocurrió estar en una red de pedofilia”, aseguró.

Tagliani también se refirió a un aspecto sensible de su vida personal, al mencionar que actualmente está criando a un niño de cuatro años al que adoptó desde un hogar, lo que intensifica su indignación ante las acusaciones: “Tengo un pendejo de cuatro años que lo saqué de un hogar. Y vienen a decir que estoy en una red de trata... es inaceptable”.

Y continuó: “Si alguien sabe que yo abuso de menores y saben que voy a adoptar un pibe, ¿van a esperar a dos, tres o cuatro días de un juicio por la adopción para decir estas bestialidades, de las cuales soy totalmente inocente? ¿Vas a hacer eso a cuatro días o lo tendrías que haber hecho cuando te enteraste de que yo iba a adoptar un pibe? ¿Permitís que un pibe de cuatro años esté en mi casa meses y no lo decís antes si pensás eso?“.

La respuesta de Lizy también se hizo eco en las redes sociales y, sobre ello, mencionó: “Me llegan un montón de capturas y mensajes de lo que están diciendo de mí. Quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición de la Justicia. A partir de ahora, veré cuáles son los pasos a seguir. Quien quiera creerme, que me crea. Voy a pelear por mi nombre y por mi verdad hasta el final”.

Por su parte, Canosa avanzó judicialmente y se encuentra en Comodoro Py para realizar una denuncia formal.

Además de las afirmaciones vinculadas al caso Corazza, Canosa también revivió viejas tensiones personales con Tagliani. En su programa, aseguró haber vivido “situaciones tremendas” cuando eran amigas, e incluso deslizó que la humorista “usaba su auto, entraba a su casa y le robaba”.