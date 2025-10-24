El final de la serie “Stranger Things” se proyectará en cines

El final de dos horas de la serie Stranger Things se estrenará en cines. El episodio culminante, titulado "The Rightside Up", se estrenará en Netflix y en más de 350 salas de cine el 31 de diciembre en Estados Unidos. Será la primera vez que un episodio de una serie de Netflix se proyecte también en cines.

Los detalles sobre los cines exactos (y si también se podrá ver en otros países fuera de EE. UU.) se anunciarán en una fecha posterior, según un anuncio de Netflix.

En un reciente artículo de portada del portal Variety sobre la realización de la temporada final del programa, los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, expresaron su interés en que el final de larga duración se estrene simultáneamente en los cines cuando llegue al servicio de streaming en la víspera de Año Nuevo.

“La gente no experimenta el tiempo y el esfuerzo que se dedican al sonido y la imagen, y lo ven con una calidad reducida”, dijo Matt. “Más que eso, se trata de experimentarlo al mismo tiempo que los fans”.

"Sería increíble", dijo Ross. "Porque los aficionados podrían estar allí con otros aficionados y vivirlo como algo comunitario; sería increíble".

Si bien uno de los principios fundamentales de Netflix ha sido poner su contenido original en su plataforma de streaming en lugar de en los cines, la compañía ha exhibido sus largometrajes en salas caso por caso. Greta Gerwig negoció un estreno en IMAX con la compañía para su película Narnia el próximo año. Los contendientes a los premios de Netflix, este año, que incluyen Frankenstein, Jay Kelly y A House of Dynamite, debutan primero en un pequeño número de cines para una carrera de clasificación para los Oscar, a menudo unas semanas antes de su estreno en Netflix.

Cuánto durarán los primeros capítulos de Stranger Things

Ross Duffer reveló la duración de los primeros cuatro episodios de la última temporada de la serie en su cuenta de Instagram recientemente.

El estreno de la quinta temporada, "The Crawl", tendrá una duración de una hora y ocho minutos; el episodio 2 (cuyo título aún no se ha revelado) durará 54 minutos; el episodio 3, "The Turnbow Trap", durará una hora y seis minutos; y el episodio 4, "Sorcerer", durará una hora y 23 minutos.

La publicación refuta las publicaciones virales en las redes sociales que afirmaban que cada episodio de la temporada 5 duraría al menos 90 minutos, así como un informe de Puck News del 6 de octubre de que los episodios "duran entre 90 minutos y dos horas".