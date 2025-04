El fuerte accidente que sufrió Camila Lattanzio, ex participante de Gran Hermano

Este miércoles 2 de abril, la exconcursante de Gran Hermano Camila Lattanzio despertó preocupación luego que trascendiera que sufrió un accidente en la autopista Panamericana. Según se supo, la influencer habría rechazado realizarse el test de alcoholemia luego del impacto.

El accidente ocurrió en el kilómetro 46 del Acceso Norte Ramal Pilar, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque no hubo otros vehículos involucrados, la joven fue trasladada de urgencia por el SAME. Según informó Juan Etchegoyen en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Camila manejaba sin acompañantes cuando perdió el control del automóvil, el cual habría dado varias vueltas antes de detenerse por completo.

“El auto terminó destrozado, mientras que la joven recibió atención médica inmediata en el lugar. Le colocaron un cuello ortopédico y la derivaron a un centro de salud para someterla a estudios”, informó el panelista de Desayuno Americano (América TV) a través de su perfil en la red social.

A pesar de la magnitud del impacto, el periodista aseguró que Lattanzio se encuentra en perfectas condiciones y sin riesgo alguno: “No es grave, pero fue un golpazo. La sacó barata. Fue terrible el accidente, me dicen personas que vieron todo”, informó.

Etchegoyen, al dar a conocer el accidente de la exparticipante del reality, compartió un video en el que se observó el vehículo rojo, visiblemente dañado en medio de la autopista, mientras Camila intentaba serenarse sentada a un costado junto a algunas personas.

Por otro lado, la cuenta oficial de LAM en Instagram (@elejercitodeLAM) sumó que la exhermanita se habría negado a realizarse el test de alcoholemia y que, tras desmayarse en dos ocasiones, su madre y su hermana Florencia tuvieron que presentarse en el lugar.

“En el auto se encontraba un vaso que tenía vodka. Del auto la sacaron dos personas. Venía de un after”, detallaron en cuanto a los objetos que la policía encontró tras llegar a la escena del accidente.

Mientras tanto, efectivos policiales y de seguridad vial trabajaban en el área para agilizar el tránsito y prevenir otros incidentes.

Quién es Camila Lattanzio y cómo saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano

Camila Lattanzio saltó a la fama tras su ingreso a la casa de Gran Hermano (Telefe) en la edición 2022, a la cual logró sumarse mediante una instancia de repechaje en el programa.

De esta manera, durante su estadía, el vínculo que forjó con Walter "Alfa" Santiago, una de las figuras más polémicas del reality, acaparó la atención del público y se convirtió en un eje central de su participación.

Luego de su paso por el reality, la mediática apostó por apostar en una carrera artística junto a su hermana gemela, Florencia. Así, ambas formaron un dúo y comenzaron a alternar entre el modelaje y la música.