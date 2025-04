El gesto de L-Gante con una actriz de "Patito Feo"

Luego de tres años de idas y vueltas, Wanda Nara y L-Gante tomaron la decisión de ponerle punto final a su relación. Esto lo anunciaron hace tan solo una semana, sin embargo, ambos estarían teniendo acercamientos en redes sociales con otras personas. En el caso de Wanda, con un jugador de fútbol mexicano y Elián Valenzuela - el nombre real del músico - con una actriz de Patito Feo.

En las últimas horas, el cantante de cumbia 420 sorprendió al repostear una historia de Brenda Asnicar. Lo que llamó la atención de sus seguidores es que en el video que compartió Brenda en sus redes sociales, el representante de RKT no aparece etiquetado y tampoco ella está bailando al ritmo de una de las canciones del artista.

En el corto que compartió la actriz se la puede ver disfrutando del sol que entra en su departamento al ritmo de “Me lo merezco”, el tema de Elena Rose. Con un corpiño tejido en hilo blanco y un pantalón de tiro bajo baila al ritmo de la balada. El cantante de “Bar” reposteó esto en sus redes sociales sin agregar ningún tipo de aclaración ni de mensaje.

Esta es la primera vez que tienen este tipo de acercamiento. Generalmente, L-Gante sube videos de terceros es porque los personajes bailan al ritmo de sus temas, por lo que esto no tardó en despertar sospechas por parte de los seguidores. Hasta el momento, ninguno de los dos se pronunció al respecto.

Este guiño virtual se dio tras la fuerte indirecta que compartió el músico hacia su expareja durante el fin de semana. “El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede”, comenzó el escrito que compartió en sus historias de Instagram, acompañado de una foto suya en blanco y negro, pensativo y serio.

El referente de cumbia 420 continuó: “Porque un hombre que se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta”. En el mismo tono reflexivo, agregó que “el amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre” y que “las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y su amor”.

Esta separación parece ser más definitiva que las anteriores. En el cruce que tuvieron en el programa de Belén Ludueña al aire de la pantalla de El Trece confesaron que las cosas no terminaron tan bien entre ellos y fue Nara la encargada de contarlo: “Es muy difícil, creo que los dos estamos un poco enojados. Es una de las personas más maduras que conocí, si no no hubiera estado con él“. Por su parte, el cumbiero dijo: ”Creo que ambos nos deseamos lo mejor en todo, sea algo que nos beneficie o no en la relación, siempre nos vamos a desear lo mejor y creo que ella lo sabe y yo lo sé. A través de lo que es el amor, todavía lo estoy descubriendo porque soy joven”.

Otra de las decisiones que hacen que esta ruptura parezca permanente es que ambos dejaron de seguirse en las redes sociales, gesto que deja en claro que no quieren tener más noticias acerca del otro. Por lo que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) no vio la publicación del video de la actriz de Patito Feo ni los rumores que comenzaron a partir de este.