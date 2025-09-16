El legado de Robert Redford: estos fueron sus trabajos más destacados

La industria del cine está de luto este martes 16 de septiembre al conocer la partida de uno de sus íconos. Se trata de Robert Redford, que falleció esta mañana en su vivienda en Utah. Tenía 89 años.

Redford fue un actor, director y productor de cine de gran renombre. A lo largo de su carrera interpretó papeles memorables que lo estableceron como una de las figuras más destacadas de Hollywood.

Algunos de sus papeles más importantes y reconocidos incluyen:

El golpe (The Sting, 1973): En esta cinta, Redford interpretó a Johnny Hooker, un joven estafador que se une a un timador mayor (interpretado por Paul Newman) para vengarse de un mafioso. La película fue un éxito de crítica y público, y le valió una nominación al Óscar.

Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969): Junto a Paul Newman, Redford interpretó al ‘Sundance Kid’, el astuto compañero del carismático Butch Cassidy. Este western se convirtió en un clásico y cimentó su estatus como estrella.

Todos los hombres del presidente (All the President’s Men, 1976): En este thriller político, Redford dio vida a Bob Woodward, uno de los periodistas del Washington Post que destaparon el escándalo de Watergate. El filme es considerado un hito en el cine de investigación.

Memorias de África (Out of Africa, 1985): En este aclamado drama romántico, Redford interpretó a Denys Finch Hatton, un aventurero cazador que se enamora de la baronesa danesa Karen Blixen (Meryl Streep) en la África colonial.

El gran Gatsby (The Great Gatsby, 1974): El artista interpretó al enigmático y solitario millonario Jay Gatsby en esta adaptación cinematográfica de la novela de F. Scott Fitzgerald.

Además de su carrera como actor, Redford también fue un director aclamado. Dirigió películas como:

Gente corriente (Ordinary People, 1980): Su debut como director le valió el Óscar al Mejor Director y a la Mejor Película.

El río de la vida (A River Runs Through It, 1992): Una emotiva película basada en las memorias de Norman Maclean.

Quiz Show: El dilema (Quiz Show, 1994): Un drama sobre el escándalo de un concurso de televisión en la década de 1950.

El hombre que susurraba a los caballos (The Horse Whisperer, 1998): También protagonizó esta película, en la que interpreta a un domador de caballos.

De esta manera, Robert Redford dejó un legado duradero en el cine, no solo por sus icónicas actuaciones, sino también por su contribución como director y su labor como fundador del Festival de Cine de Sundance, una plataforma crucial para el cine independiente.