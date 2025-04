El mensaje de Lali Espósito por la muerte de Francisco: "Un distinto total"

En medio de la conmoción mundial por la muerte del papa Francisco, Lali Espósito comenzó una entrevista en Luzu Tv pidiendo unos minutos para recordar al sumo pontífice.

La artista y su colega Soledad Pastorutti asistieron al canal de streaming para promocionar la nueva temporada de La Voz, fue en ese contexto, que pidió unos minutos para hablar del fallecimiento del sumo pontífice: "Es un día muy particular, quiero decir esto también. Hoy me levanté re triste, bueno, como toda la Argentina y el mundo".

"Más allá de los chistes y de pasarla bien, que es lo que ustedes hacen, qué mañana, qué día histórico", continuó Lali, a lo que Nico Occhiato reconoce que hasta ese momento no habían hablado del tema. "No quería dejar de mencionarlo porque me parece que mucha de la gente que nos está viendo, se está distrayendo de esta noticia de mierda, pero bueno, falleció nuestro papa, chicos. Un papa argentino, un capo, un zarpado", agregó.

Y remarcó: "Un distinto total, ha dicho cosas muy importantes dentro de la Iglesia para cambiar el mundo y la vida a un montón de gente a la que esas cosas que él decía las ayudaba a tener un mejor lugar en la sociedad. Un recontra capo. Creo que excede cualquier creencia en particular o cualquier religión en particular. El respeto por esa persona, más allá de su investidura, un tipo de San Lorenzo, el argentino más importante de nuestra historia".

Siguiendo el hilo de la charla, Martín Garabal expresó: "Sobre todo, liderando una institución con matices conservadores, logró dar mensajes disruptivos para tratar de hacer al mundo un lugar más justo"; a lo que el acto Santiago Talledo añadió: "Hizo un cambio de paradigma".

"Su huella es muy zarpada. La verdad es que es nuestro adorado papa. Más allá de las diferencias, hay que enaltecer lo que fue", concluyó Lali. /Minutouno