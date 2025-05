El provocador gesto de la China Suárez a Wanda Nara durante su escapada a Miami con Mauro Icardi

Las redes sociales de Wanda Nara y la China Suárez se convirtieron en el escenario de una guerra sin cuartel, en cada ocasión que tienen dejan alguna indirecta, más o menos encriptada según la ocasión. En un momento la pelea giró en torno a Hello Kitty, el personaje de la que ambas se declararon fan, y luego pasó al territorio de la moda: accesorios y prendas se convirtieron en gritos silenciosos de esta batalla. Ahora, desde Miami, la actriz dio inicio a un nuevo capítulo en este enfrentamiento.

Hace una semana Wanda estuvo de viaje en Brasil, específicamente en la ciudad de San Pablo, por temas laborales. Allí adelantó que se vienen nuevas canciones y aprovechó para grabar el videoclip con el artista MC Binn, pero también se hizo un tiempo para hacer algunas compras de lujo en marcas que no se encuentran en Argentina. Fiel a su estilo, mostró la exorbitante cantidad de bolsas de Balenciaga, Prada y Louis Vuitton que se llevó a su casa.

El viernes por la mañana Suárez y Mauro Icardi llegaron a la ciudad de Miami, destino elegido por cuestiones laborales de la actriz de Casi Ángeles. Durante las primeras horas de esta nueva aventura en pareja se dedicaron a hacer compras, en un principio eligieron Primark, la marca irlandesa que tiene tiendas en toda Europa y en algunas ciudades de Estados Unidos.

Icardi y la China fueron al que está ubicado en el Sawgrass Mills. Allí llenaron varios carritos de compras y una bolsa con la salvedad de que muchas de las cosas tenían estampados infantiles, por lo que podrían ser para los tres hijos de Suárez y, con esperanza a futuro, tal vez regalos para las dos hijas que tiene el deportista con Nara.

Sin embargo, esta no fue la única parada que hicieron, puesto que Juanma Cativa, el amigo y peluquero de la China, subió un video en sus redes sociales mostrando a su amiga cargada de bolsas, una de ellas de Gucci. Pero más allá del corto, las poses que hace la actriz de Linda fueron muy similares a las de la conductora de Bake Off Famosos y los fans no tardaron en señalarlo.