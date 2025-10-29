Bon Jovi anunció su regreso a los escenario con su “Forever Tour”. Esta será la primera gira después de la cirugía de cuerdas vocales de su cantante Jon Bon Jovi en 2022. El legendario grupo anunció las fechas en sus redes sociales y provocó alegría entre sus seguidores.

El tour arrancará en julio de 2026 con cuatro fechas en el Madison Square Garden de Nueva York. Luego seguirá por el Reino Unido, que serán las primeras presentaciones desde 2019, que incluirá uno en el estadio de Wembley de Londres.

Jon Bon Jovi, de 63 años, estuvo alejado de los escenarios durante tres años desde que se sometió a una cirugía. “Hay mucha alegría en este anuncio, alegría de que podamos compartir estas noches juntos con nuestros increíbles fans y alegría de que la banda pueda estar junta”, destacó el cantante en un comunicado de prensa.

El grupo lanzó el disco Forever (Legendary Edition) con nuevas versiones de canciones de su álbum de 2024 Forever con invitados especiales como Jelly Roll, Lainey Wilson, Avril Lavigne, Bruce Springsteen y Robbie Williams, entre otros. “Todavía estás fuera de mi alcance. Sin la capacidad de recorrer o promocionar un álbum del que todos estábamos muy orgullosos, decidí llamar a algunos amigos para que me ayudaran en mi momento de necesidad”, explicó.

El cantante habló sobre la cirugía en febrero de 2024 en la serie de Hulu “Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”, donde describió como la banda oriunda de Nueva Jersey se preparaba para celebrar su 40 aniversario.

Jon Bon Jovi dijo que comenzó a notar en 2013 que su voz “no estaba a la altura donde yo quería que estuviera”, y que había probado varios remedios como láseres, acupuntura, vitaminas, colágeno y ejercicio.