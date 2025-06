El remake de “La familia Ingalls” en Netflix comenzó su rodaje: conocé al nuevo reparto

Más de cuatro décadas después de que concluyera su transmisión original, La familia Ingalls (Little House on the Prairie) está lista para regresar a la pantalla con una ambiciosa nueva adaptación de Netflix.

Este martes, la plataforma de contenidos confirmó que el esperado proyecto ya comenzó su rodaje en Winnipeg, Canadá, y compartió las primeras imágenes del nuevo elenco reunido para la lectura de guion.

Aquí te contamos todo lo que se sabe del remake que llegará muy pronto a streaming.

¿Cómo será esta adaptación?

Basada en la serie de libros semi-autobiográficos de Laura Ingalls Wilder, La familia Ingalls retrata la infancia de la autora en el Medio Oeste estadounidense entre 1872 y 1894.

La primera adaptación televisiva —protagonizada por Michael Landon y Melissa Gilbert— se emitió por NBC entre 1974 y 1983 y se convirtió en un fenómeno cultural. Ahora, Netflix apuesta por una versión que, si bien mantiene el espíritu original, llega con un tono más fiel a los libros y una producción renovada.

“Drama familiar esperanzador, relato épico de supervivencia y una historia de origen del Oeste americano”, describe la plataforma sobre este acercamiento a la serie.

El reparto de la nueva familia Ingalls

Alice Halsey, de 10 años, fue elegida para interpretar a la protagonista Laura Ingalls.

Sus créditos previos incluyen la serie Lecciones de química (Apple TV+), Kindergarten: The Musical (Disney Jr.) y Days of Our Lives. Según la descripción oficial de Netflix, Laura Ingalls será presentada como una “heroína joven y brillante que cuestiona la autoridad”.

“Laura es una disruptora. Sincera hasta la médula. Se resiste a los límites del comportamiento femenino del siglo XIX: le gusta correr descalza y sentir el sol en la cara. Es curiosa, optimista y valiente como su padre; ingeniosa, trabajadora y honesta como su madre”, señaló Netflix en un comunicado. “Absorbe cada detalle que ve a su alrededor, recopilándolos para las historias que algún día compartirá con el mundo”.

El papel del patriarca Charles Ingalls estará a cargo del actor australiano Luke Bracey, de 36 años. Él ha trabajado antes en Elvis, Hacksaw Ridge, Monte Carlo y la serie Little Fires Everywhere.

Según Netflix, Charles es “un optimista empedernido, pero también un hombre atento a las oportunidades. Un padre de familia siempre en busca de pastos más verdes”.

Crosby Fitzgerald interpretará a Caroline Ingalls, la matriarca del clan. Su personaje es descrito como “tranquila, paciente y práctica, con un corazón de acero”. Fitzgerald ha aparecido en Palm Royale, The First Lady, Abbott Elementary y próximamente en Crime 101.

Netflix destaca que “el matrimonio de Charles y Caroline es uno de iguales, algo raro en el siglo XIX”.

Por otro lado, Skywalker Hughes, una actriz estadounidense-canadiense de 13 años, será Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura.

Sus personalidades son totalmente opuestas: ella es obediente, callada y estudiosa. Ama la poesía, los lazos y las tardes de costura. Odiaría correr descalza”.

Hughes ha participado en series como Joe Pickett, Accused, y próximamente en I, Object y In the Blink of an Eye.

El reparto se completa con Warren Christie como John Edwards, Jocko Sims como el Dr. George Tann (un médico compasivo de la Reserva Osage), Meegwun Fairbrother como Mitchell, Alyssa Wapanatâhk como White Sun, Wren Zhawenim Gotts como Good Eagle y Xander Cole como Little Puma. Estos últimos cuatro personajes son nuevos y representan a miembros de una familia extendida de origen Osage, según reportó Deadline.

La serie está dirigida por Rebecca Sonnenshine, quien también actúa como showrunner y productora ejecutiva. Sonnenshine, con créditos en The Boys y The Vampire Diaries, llega al proyecto como seguidora de los libros y la historia original.

“Me siento honrada y emocionada de adaptar estas historias para una nueva audiencia global con Netflix”, expresó en un comunicado.

Por el momento, Netflix no ha asignado una fecha de estreno oficial a su versión de La familia Ingalls.