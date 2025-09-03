El rumor que involucra a Nicki Nicole y a Franco Mastantuono

Nicki Nicole no deja de ser tema de conversación, aunque esta vez no por su música. La artista rosarina fue señalada como protagonista de un supuesto romance con Franco Mastantuono, la nueva promesa del Real Madrid y exjugador de River. El rumor explotó en medios españoles y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando tanto sorpresa como críticas.

El vínculo se conoció poco después de que trascendiera su cercanía con Lamine Yamal, figura del Barcelona, con quien había sido vista en Europa semanas atrás. La repentina asociación con Mastantuono encendió las especulaciones sobre un “cambio de equipo” en más de un sentido, alimentando la polémica entre los hinchas y los seguidores de la cantante.

En plataformas sociales, la reacción no se hizo esperar: decenas de usuarios cuestionaron las decisiones personales de Nicki, acusándola de descuidar su carrera musical para priorizar relaciones sentimentales. Los comentarios fueron desde reproches hasta burlas, con mensajes que iban desde “Dejá en paz a esos chicos” hasta comparaciones con figuras del espectáculo argentino.

Mientras tanto, ni la cantante ni el futbolista dieron declaraciones públicas que confirmen o desmientan la relación. Mastantuono, de apenas 17 años, atraviesa su proceso de adaptación en el club merengue tras su traspaso desde el Millonario, mientras que Nicki sigue trabajando en su música y en proyectos que aún no fueron oficialmente anunciados.

El papá de Lamine Yamal ninguneó a Nicki Nicole

En medio de esta controversia, apareció la voz del padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, quien fue consultado por la prensa española sobre el presunto vínculo de su hijo con la rosarina. Su respuesta no dejó indiferente a nadie: “Son cosas de niños. No sé quién es ella, ni su cara. Yo escucho música urbana de Estados Unidos” , declaró, minimizando por completo a la artista.

Además, reclamó privacidad para su hijo, insistiendo en que no piensa vigilar cada aspecto de su vida personal. El supuesto affaire entre Nicki Nicole y Franco Mastantuono se instaló con fuerza en la agenda mediática, aunque todavía carece de confirmaciones oficiales. Por ahora, todo se mueve en el terreno de las versiones y especulaciones, en un cruce explosivo que promete seguir dando de qué hablar. /Minutouno