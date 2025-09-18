El Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno, provincia de Buenos Aires, emitió un nuevo parte médico de Thiago Medina.

El informe especifica que una de las complicaciones que atraviesa el ex Gran Hermano es una fiebre persistente, la cual impide avanzar con la operación necesaria para tratar las lesiones que tiene en el tórax.

En ese sentido, detalla que, por la gravedad de su caso, la intervención será en conjunto con médicos del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

Al aire de Intrusos (América), Adrián Pallares dio a conocer el parte y precisó: “No hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría, eso no tienen que decirlo, y hay también un poco de fiebre”.

Por otra parte, el conductor se solidarizó con el pedido de los familiares del streamer y reconoció que se trata de una situación compleja y dolorosa para los involucrados: “Son horas difíciles Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago”.

Qué dice el parte médico sobre la evolución de Thiago Medina

En el parte médico que se dio a conocer este martes sobre la evolución de Thiago Medina, precisaron que el avance en sus procesos quirúrgicos depende de una mejoría por parte de Thiago.

Su estado permanece en reserva y aún recibe oxígeno a través de un respirador. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía toráxica y los médicos de la unidad terapia intensiva”, aseguran en el comunicado.

Luego, el comunicado determina: “Mantiene dosis de inotrópicos sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa con asistencia respiratoria mecánica. De continuar la evolución favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

Más adelante, especifica cómo será el trabajo conjunto entre especialistas para atender el caso del influencer: “Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital y, además, en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires”.

Para cerrar, especifican que de esta manera, y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses, no sería necesario el traslado del paciente.