El video de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en Madrid que confirmaría su relación

En medio del bullicioso ambiente deportivo de Madrid, y tras un apagón que sorprendió a toda la ciudad, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron captados compartiendo un momento juntos en la Caja Mágica, durante la celebración del Mutua Madrid Open, uno de los torneos de tenis más importantes del circuito internacional. El breve video que documentó su presencia no tardó en viralizarse, generando un fuerte revuelo en redes sociales y alimentando las versiones de una reconciliación que, hasta entonces, solo circulaba en rumores.

La escena tuvo lugar este martes, al día siguiente en que la ciudad española sufrió problemas de energía eléctrica. En ese contexto, el imponente complejo deportivo donde se desarrolla el torneo —la Caja Mágica, situada en el parque Lineal del Manzanares— se convirtió en el escenario donde la cantante y el futbolista decidieron mostrarse nuevamente en público. Los organizadores trabajaron contrarreloj para restablecer el suministro y pudieron abrir las puertas del recinto a las 11 de la mañana, permitiendo el ingreso una hora más tarde de lo previsto.

Su presencia allí coincidió con el enfrentamiento del alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo. Entre selfies, saludos y gritos de admiración, ambos caminaron relajadamente por el predio, sin ocultar su cercanía ni intentar evitar a los asistentes que los reconocieron de inmediato. “Tini, ¿nos regalás una foto?”, se escucha decir a una admiradora en otra grabación difundida, mientras más personas se sumaban al pedido. La reacción del público fue inmediata: celulares en alto, exclamaciones, y una avalancha de publicaciones que reprodujeron la escena en tiempo real.

Esta fue la primera vez que la pareja se mostró junta tras su separación en agosto de 2023, confirmando, al menos de manera gestual, un acercamiento que venía gestándose en las sombras desde hace semanas. En esa misma jornada, también se la vio a la artista acompañada por dos de sus amigas más cercanas: Sofía Fernández y Belén Lubos, ambas parte de su círculo íntimo desde sus inicios artísticos.

Los indicios de un reencuentro sentimental entre ambos no son nuevos, aunque hasta el momento no habían tomado un carácter tan evidente. En marzo comenzaron a circular rumores de reconciliación cuando un usuario compartió una foto de la pareja paseando por las calles de Madrid. En esa oportunidad, optaron por no hacer declaraciones ni gestos públicos, pero no lograron pasar desapercibidos: la imagen fue replicada y marcó el inicio de las conjeturas sobre un posible regreso.

Otro gesto que encendió las alarmas fue el seguimiento mutuo en redes sociales, algo que hasta hace poco no existía. Durante el fin de semana previo a su aparición en el Mutua Madrid Open, Tini volvió a seguir a Rodrigo en Instagram, una acción que sus seguidores interpretaron como una confirmación implícita de la reconciliación.

La pareja ya había sido vista saliendo de compras y visitando restaurantes en la capital española. Incluso, ambos habrían viajado juntos desde Buenos Aires a Madrid, hecho que fue documentado por Telenoche (El Trece) mediante imágenes tomadas en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Allí se los vio abordando el avión, mientras De Paul intentaba pasar desapercibido con una capucha, aunque fue rápidamente identificado.

A ello se suma un contexto personal determinante para la artista: Tini se encuentra en plena etapa de preparación para su “Futtura Tour”, que tendrá lugar en octubre en Tecnópolis. Este nuevo proyecto, anunciado hace pocas semanas, marca su regreso oficial a los escenarios tras un período de baja actividad. Por su parte, Rodrigo De Paul permanece en recuperación física, tras una lesión que lo mantiene alejado de las canchas, y aprovechó para acompañar a la artista.