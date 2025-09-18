Emitieron un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Morena, provincia de Buenos Aires, emitió un nuevo parte médico de la salud del ex Gran Hermano, Thiago Medina, para detallar cómo evoluciona, desde el pasado fin de semana, cuando fue internado y su pronóstico es reservado.

Para graficar la complejidad del cuadro que presenta el influencer, el informe especifica que una de las complicaciones es una fiebre persistente, que impide avanzar con una operación necesaria para tratar las lesiones que tiene en el tórax.

En ese sentido, detalla que, por la gravedad de su caso, la intervención será en conjunto con médicos del Hospital Bicentenario, de Esteban Echeverría. “No hay posibilidad de traslado porque el cuerpo no lo resistiría, eso no tienen que decirlo, y hay también un poco de fiebre”, contó Adrián Pallares al aire de Intrusos (América).

En esa misma línea, el conductor se solidarizó con el pedido de los familiares del streamer y reconoció que se trata de una situación compleja y dolorosa para los involucrados: “Son horas difíciles Hay que seguir rezando y pidiendo por la salud de Thiago”.

Qué dice el parte médico sobre la evolución de Thiago Medina

En el parte médico que se dio a conocer este martes sobre la evolución de Thiago Medina, hubo dos temas a considerar: el avance en sus procesos quirúrgicos dependen de una mejoría por parte de Thiago.

Luego, su estado permanece en reserva. Aunque aún recibe oxígeno a través de un respirador, su condición no ha empeorado.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía toráxica y los médicos de la unidad terapia intensiva”, inicia el mensaje.

Luego, el comunicado determina: “Mantiene dosis de inotrópicos sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa con asistencia respiratoria mecánica. De continuar la evolución favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

Más adelante, especifica cómo será el trabajo conjunto entre especialistas para atender el caso del influencer: “Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital y, además, en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires”.

Para cerrar, el documento especifica que “de esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente”. /TN