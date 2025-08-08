Luciano Pereyra continúa reinventándose y ampliando su propuesta musical. Luego del éxito de la versión cumbia de su tema “Si no es muy tarde”, que logró ubicarse en el noveno lugar del chart de Spotify Argentina y encabezó las tendencias musicales de YouTube, el artista lanza ahora una nueva versión de su emblemática balada “Perdóname”, esta vez en clave de cumbia.

La canción, que originalmente vio la luz en 2004 y se convirtió en uno de los temas más recordados de su carrera, vuelve a tomar protagonismo con un giro sonoro vibrante, sin perder la emotividad que la caracteriza.

En esta ocasión, Luciano no está solo: lo acompañan la reconocida cantante de cumbia Ángela Leiva, el grupo Un Poco de Ruido y Pinky SD, aportando variedad y color a esta reinvención.

El nuevo lanzamiento se enmarca en su más reciente proyecto discográfico titulado “Ahora las bailamos”, una propuesta con la que Pereyra busca rendir homenaje a sus canciones más queridas por el público, reversionadas con el pulso rítmico y festivo de la cumbia. El segundo corte de este álbum fue “Tu dolor”, en colaboración con Uriel Lozano, otro referente del género popular.

Una fusión de emociones y ritmo bailable

“Perdóname (versión cumbia)” mantiene intacto el corazón de la canción: el relato de un amor que se desvanece, el dolor del desamor y el deseo de una reconciliación imposible. Sin embargo, en esta nueva entrega, la tristeza se transforma en movimiento.

La participación de Ángela Leiva, con su voz potente y su estilo inconfundible, suma un matiz femenino y dramático que enriquece la propuesta. La combinación vocal con Luciano genera una química única que potencia la carga emocional del tema. A su vez, la colaboración con Pinky SD y Un Poco de Ruido aporta una frescura sonora y actual que conecta con las nuevas generaciones.