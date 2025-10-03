Este sábado se realizará la Marcha de los Bombos en Tucumán

El próximo sábado 4 de octubre, la ciudad de San Miguel de Tucumán será el escenario de la séptima Marcha de los Bombos, un evento que promete ser una de las manifestaciones culturales más vibrantes y significativas de la región.

La marcha se inició hace 23 años en Santiago del Estero por el reconocido artesano Indio Froilán González, y con el tiempo, ha crecido hasta convertirse en un fenómeno cultural que no solo recorre Argentina, sino también muchos países alrededor del mundo.

La convocatoria se realizará a las 15 horas, en la Plaza Independencia, donde dará inicio esta emotiva jornada, con la participación de Froilán González y Tere Castronuovo, pioneros de esta movida cultural.

La marcha tendrá dos paradas en su recorrido: por un lado, la Casa Histórica, donde habrá un homenaje a Mercedes Sosa a 90 años de su natalicio. Luego, en la Facultad de Artes, donde habrá una parada para reflexionar sobre la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, buscando construir una sociedad más accesible y equitativa.

El recorrido culminará en el Parque Provincial Calle Roca y Chacabuco, donde los asistentes podrán disfrutar de espectáculos en vivo, ferias de artesanos, y una variada oferta gastronómica gourmet, haciendo de esta una experiencia cultural completa y enriquecedora para toda la familia.