El jueves 4 de septiembre, el estadio Monumental se prepara para ser el escenario de una noche que proyecta quedarse en la memoria colectiva del fútbol argentino. En ese marco, la Selección Nacional enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas en lo que, según la expectativa general, podría ser el último partido oficial del delantero considerado el “Astro Argentino”, Lionel Messi, en suelo nacional antes de la Copa del Mundo.

La velada tendrá un condimento singular: la cantante nacida en San Luis, Eugenia Quevedo, fue elegida para entonar el Himno Nacional Argentino ante más de 80.000 personas, en lo que se prevé será la despedida del capitán frente al público albiceleste. La designación de Quevedo no tomó por sorpresa a los círculos que siguen de cerca la escena del cuarteto y la afición: Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA y reconocido seguidor de La Banda de Carlitos (LBC), ya había mostrado su simpatía por la artista tras asistir a uno de los últimos conciertos del grupo en el Movistar Arena. Lo que comenzó como una interacción en redes sociales terminó transformándose en la confirmación oficial: la llamada “Muela” tendrá el honor de poner voz a uno de los momentos más emotivos de la noche.

“Todavía estoy que no lo puedo creer. Estoy con una carga emocional bastante importante. Nuestro himno es maravilloso, una obra de arte. Siempre me emociona cantarlo, y ahora lo haré en un contexto único”, declaró Quevedo, transmitiendo la mezcla de asombro y responsabilidad que implica participar de una ceremonia de tal magnitud.

La jornada combinará música, fútbol y emoción popular. Antes del inicio del partido, la previa incluirá presentaciones en vivo de La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, ofreciendo un tono festivo y marcadamente popular que precederá el choque decisivo en la búsqueda de un lugar rumbo al Mundial 2026.

Más allá del resultado deportivo, este encuentro quedará registrado como un hito emotivo: la despedida oficial en Argentina del capitán, escoltada por la voz de Eugenia Quevedo y la pasión de miles de hinchas en el Monumental. Para muchos, será una noche en la que la música y el fútbol se fusionen para cerrar un capítulo significativo en la historia reciente del deporte nacional.