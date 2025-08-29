Festival de Venecia 2025: todos los looks de la alfombra roja

Desde este miércoles 27 de agosto hasta el próximo sábado 6 de septiembre Venecia se ha convertido en la cuna del cine a nivel mundial. Y es que la ciudad italiana acoge durante estos días la 82º edición del Festival de Cine de Venecia. Una cita que nadie se quiere perder y que reúne a actores, actrices, directores y todo tipo de personalidades del mundo del cine.

En esta edición la inauguración del Festival ha venido de la mano del estreno mundial de la película 'La Grazia', dirigida por el director y guionista italiano Paolo Sorrentino. Un estreno que ha permitido que los primeros looks del Festival de Venecia salgan a la luz, desfilando rostros tan conocidos como Cate Blanchett o Heidi Klum por la alfombra roja.

Mejores looks de la première de apertura de la 82º edición del Festival de Venecia

Cate Blanchett

Sin duda la mejor vestida de toda la alfombra roja ha sido la actriz australiana Cate Blanchett. Con un diseño de Armani Privé que ya vimos en los pasados SAG Awards de 2022 y joyas de la línea de Alta Joyería de Louis Vuitton.

Barbara Palvin

Siempre elegante, Barbara Palvin apareció en la alfombra roja con un vestido encorsetado con detalles de encaje. Un total black de Intimissimi.

Paola Turani

La modelo italiana Paola Turani apostó todo al rojo con este diseño que destaca por su espalda abierta.

Heidi Klum

La modelo Heidi Klum ha optado por un diseño encorsetado en un rosa empolvado de lo más favorecedor para su color de piel y de pelo, también de Intimissimi.

Leni Klum

La hija de Heidi Klum optó por replicar el mismo vestido que su madre pero en versión negro. Leni Klum lució el mismo vestido encorsetado con transparencias, aunque ella lo completó con un collar con detalles verdes.

Julia Ducournau

Benedikte Thoustroup

La modelo y novia del conde danés Nikolai de Monpezat Benedikte Thoustroup ha optado por un vestido negro con escote de barco donde el detalle de los bordados de flores en el cuello lo hace más especial.