Filtraron los supuestos 4 finalistas de “La Voz Argentina 2025": quiénes serían

La Voz Argentina 2025 (Telefe) estaría envuelto en un verdadero escándalo si se confirma la filtración de los nombres de los participantes finalistas del ciclo.

¿Quiénes serían los cuatro finalistas de La Voz Argentina?

El fuerte rumor surgió del stream Ya fue Todo (Jotax), donde Barbie Gyalay aseguró: "Se habrían filtrado los cuatro finalistas de La Voz Argentina".

Ante la fuerte revelación de la panelista el conductor Ale Castelo afirmó sorprendido: "¿Otra vez? ¿Cómo en el 2021?".

Luego Barbie amplió: "Hay un ganador por equipo. Son cuatro equipos. Se filtraron los ganadores de cada equipo"

Enseguida mencionó el listado que se habría filtrado: "Los finalistas serían Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda! y acá hay polémica, porque es una participante que fue eliminada varias veces y salvada varias veces y que hoy está en el team Soledad y sería Valentina Otero".

Enseguida, el rumor se extendió en las redes sociales generando todo tipo de comentarios.