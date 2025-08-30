Top 5 películas para ver este fin de semana en Netflix

1. El club del crimen de los jueves (2025)

Misterio/Comedia. Cuatro irreprimibles jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos sin resolver por diversión, pero sus investigaciones casuales dan un giro emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio entre manos. Duración: 2 horas. Ver El club del crimen de los jueves.

2. El hombre del norte (2022)

Acción/Suspenso. El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre, pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre. Duración: 2 h 17 min. Ver El hombre del norte.

3. Un hombre abandonado (2025)

Drama/Familia. Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina. Duración: 1 h 31 min. Ver Un hombre abandonado.

4. Caerás (2025)

Suspenso/Romance. Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo. Duración: 1 h 45 min. Ver Caerás.

5. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Top 5 series para ver este fin de semana en Netflix

1. En el barro (2025)

Drama. Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Duración: ocho episodios. Ver En el barro.

2. Mi vida con los chicos Walter (2023)

Drama. Cuando una tragedia trastorna su vida, una adolescente se muda a vivir con la gran familia de su tutor en una pequeña ciudad y aprende lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad. Duración: dos temporadas. Ver Mi vida con los chicos Walter.

3. Rehén (2025)

Suspenso político. Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible. Duración: cinco episodios. Ver Rehén.

4. Los ríos del destino (2025)

Drama. Una adolescente es secuestrada por una red de tráfico sexual, por lo que una madre feroz y un pirata se lanzan a la búsqueda de la chica, hasta que sus caminos se cruzan. Duración: cuatro episodios. Ver Los ríos del destino.

5. Bon appétit, majestad (2025)

Comedia. Una chef de talento viaja en el tiempo y conoce a un rey tiránico. Con sus platos modernos, logra cautivar su paladar, pero le esperan desafíos muy reales. Duración: 12 episodios. Ver Bon appétit, majestar.

