Final grabado de "La Voz Argentina 2025": cómo fue la verdadera reacción de Nicolás Behringer al consagrarse

El programa La Voz Argentina 2025 terminó, pero no de la mejor manera. Los seguidores del reality se quejaron de que Telefe no transmitiera en vivo la final, la cual fue grabada cuatro veces, con cada participante elegido como el campeón.

Nicolás Behringer (28) se coronó como campeón, tal como se lo vio en el programa de ayer, pero en realidad él se encontraba en su casa como cualquier otro espectador. Ayer se viralizó un video del momento en el que se enteró de su triunfo en el certamen.

El clip se viralizó en las redes sociales y muestra la reacción genuina del gran ganador. En su casa, junto a su hermana, novia y amigos, Behringer miró el último programa desconociendo su triunfo.

Cuando el conductor Nico Occhiato pronunció su nombre, el músico se llevó las manos a la cara para contener su emoción. Acto seguido, el círculo íntimo del artista lo abrazó y comenzaron a saltar eufóricos.

Qué dijeron Soledad y Lali sobre el polémico final de La Voz Argentina 2025

Soledad Pastorutti, histórica jurado de La Voz y tricampeona, dio dos shows en el Teatro Gran Rex el domingo y el lunes, fechas coincidentes con la doble final del certamen. En tanto, el dúo Miranda estaba de viaje en España. De haber sido en vivo, las sillas hubieran lucido vacías ante el capricho de Telefe de llegar a la final en esta semana para dar paso a MasterChef.

"Se decidió continuar más tiempo y ya nuestras agendas no coincidían. Pero de verdad hubo mucho laburo y corridas detrás", contó la Sole en la red social X, en un intento por calmar el malestar de los televidentes ante la falta de emoción y de un programa en vivo como corresponde.

Por su parte, Lali Espósito, cuyo participante salió segundo, no pudo ocultar su desazón y hasta amagó con dar el portazo para la próxima temporada de La Voz. "Gracias a los que votaron al #TeamLali pero sobre todo a los que nos acompañaron todas las noches en esta edición. Me despido de este show hermoso! Gracias La Voz por tanto!", escribió en X.

Memes, burlas y enojo porque la final de La Voz Argentina no fue en vivo

A través de las redes sociales, los fanáticos del programa manifestaron su furia por el "manoseo" que hizo Telefe en la recta final del programa, dejando a esta edición de La Voz como una de las más flojas y polémicas.

Es una táctica que el canal ya había aplicado en "Bake Off" y "MasterChef", pero con la aclaración de que en los ciclos de cocina solamente vota el jurado y no la gente.