Florencia Peña, entre lágrimas: “Me acusan de estar en una red de trata.”

Este jueves, Florencia Peña se largó a llorar en vivo después de que la acusaran de estar implicada en una red de trata.

“Soy una persona controversial siempre y soy picante y me banco el juego. Yo sé jugar. Me he bancado muchas y es parte de quién soy. Y me banco el vuelto de ser cómo soy, de las cosas que digo. Pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de todos estos años y es mi honestidad. Te puede gustar o no, te puede caer mal o no, puede no gustarte cómo actúo, como conduzco, me podés criticar como mamá, pero yo soy honesta”, arrancó diciendo en diálogo con LAM (América).

Luego, muy conmovida, explicó por qué esta situación le genera tanta angustia y dolor: “Se meten con cosas que no solo me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados”.

Respecto a las acusaciones en su contra, se defendió: “Y creo que hay un límite, loco. Hay un límite. Y de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota. Yo estoy en todos los portales con un título como que estoy metida en una red de trata. Es un delirio. Pero un delirio que me excede”.

“Hablándolo con (Damián) Betular, hablándolo con la (Negra) Vernaci… Yo no querría estar acá sentada, querría estar acá sentada hablando de la obra. Hablando de nosotros, hace mil años que no vengo, pero vine, iba a salir por teléfono, pero vengo porque siento que esto hay que frenarlo ya”, lanzó.

Acto seguido, apuntó contra los medios de comunicación: “Tengan mucho cuidado con lo que escriben en sus titulares. Porque por clicks y por rating están haciendo cualquier cosa. Porque yo estuve ensayando todo el día, no estaba muy enterada de lo que había pasado. Recién llegué a casa y vi un video de este hombre (Luis Ventura) hablando de mí”.

Y profundizó: “Dijo que la denuncia es ‘recluta menores’. Lo afirmó, no dijo ‘reclutaría’. Recluta menores en tal dirección y tal dirección… Y nadie le dice ‘pero ¿cuáles son las pruebas?’”.

“Con este asunto de que como hay secreto de sumario se agarra todo eso y dice ‘no bueno pero todo está en la causa’. No hay secreto de sumario un pingo. Y yo ya hablé con Burlando, y lo pueden llamar. Me dijo ‘Yo me metí en la causa y no hay ninguna denuncia’”, aclaró la actriz.

Qué dijo Florencia Peña sobre las acusaciones en su contra

“Una red de trata, ¿de verdad se me está acusando? Yo, que además hay mucha gente que le gustaría verme hundida. ¿Ustedes creen que si yo estuviera o hubiera estado o estaría en alguna situación cercana a la delictividad, no estaría ya estampada contra un paredón?”, analizó.

Por último, la artista concluyó: “No estoy acá porque creo que la gente lo va a creer, estoy acá porque esto va a ser utilizado de una manera muy vil. Y yo no quiero, porque ya me pasaron muchas de estas, no quiero googlear Florencia Peña y que lo primero que aparezca sea denuncia de trata. Porque es un tema muy difícil. Yo tengo pibes. Y es algo de lo que está buenísimo hablar”.

El escándalo de la periodista explotó la semana pasada cuando acusó a la humorista Lizy Tagliani de haberle robado cuando eran amigas y, más tarde, la vinculó con casos de abusos de menores. Tagliani resultó enfurecida por las acusaciones, las cuales desmintió rápidamente y pidió que se le repare por el daño que Canosa le causó.

En otro descargo, Canosa involucró a la humorista en supuestas fiestas de famosos en las que habrían participado menores de edad. También dio a entender que estaría ligada en la causa que enfrenta el exganador de Gran Hermano Marcelo Corazza, que fue acusado de integrar una banda que reclutaba jóvenes para su explotación sexual. Otra humorista, Costa, también fue vinculada y salió a desmentir los dichos.

Fue en relación a esto que surgió el nombre de la actriz. Peña llegó al conflicto una vez que el periodista Luis Ventura contara en vivo en A24 que tenía el nombre de los famosos involucrados en la lista de Canosa. “Tengo siete. Lizy Tagliani, Damián Betular, Humberto Tortonese, La Negra Vernaci, Florencia Peña, un periodista de espectáculos y un gerente de Telefe, que no voy a nombrar”. Al ser consultada esta tarde sobre la denuncia, Peña contestó: “No tengo la respuesta, chicos, ustedes son periodistas, no yo”.

“Ustedes saben que las cosas me las tomo con humor. Esto solo me lo puedo tomar como la aberración que es. Es grave. No tengo encono con nadie, yo soy una laburante que he dejado siempre trabajar a la gente. Esto me parece una aberración”, dijo entre gritos al ser interceptada por periodistas en un móvil. Fue allí que afirmó que ya está en contacto con su abogado y que tomará acciones legales.

Más tarde, en LAM, aseguró que estuvo en contacto con el abogado Fernando Burlando, quien le afirmó que la denuncia no incluye su nombre como involucrada en una red de trata. “Estuve ensayando todo el día, llegué a casa y vi un video de este hombre hablando con Florencia de la V y diciendo ‘Florencia Peña recluta menores en tal dirección’. Pero, pará, ¿qué? ¿Nadie le pregunta cuáles son las pruebas? No hay secreto de sumario un pingo", sostuvo.

Y agregó: “Hablé con Burlando, y lo pueden llamar, y me dijo que se metió en la causa y no hay ninguna denuncia contra nosotros. Supuestamente dice que nosotros fuimos a un boliche al que no fui en mi vida donde trabajaba Lizy... yo a Lizy no la conocía en ese momento. De repente estoy en una situación donde me tengo que defender de una red de trata".

El abogado de la actriz se comunicó poco después con LAM y declaró que la actriz no está involucrada en el hecho delictivo. “El daño que se provoca es muy grande. No tenemos una legislación que realmente proteja a las verdaderas víctimas inocentes de una acusación así. Va en desprestigio de la gente que hace las cosas bien. Un día te involucran con este tema y pasaste a ser la peor basura que hay en el mundo y con mucha dificultad de aclarar la verdad. El juicio mediático es instantáneo”, dijo Burlando.