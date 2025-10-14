Friends sin Chandler: qué dijo Jennifer Aniston sobre un reinicio o secuela de la serie

Jennifer Aniston descartó cualquier posibilidad de un reinicio o secuela de Friends sin la presencia de Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing durante diez temporadas.

En una entrevista con Harper’s Bazaar U.K., la actriz señaló que no podría volver a dar vida a Rachel Green después de la pérdida de su compañero de elenco.

Para Aniston, la ausencia de Perry marca un punto de no retorno para cualquier intento de reconstruir el universo de la exitosa comedia, que se emitió entre 1994 y 2004.

“Sería literalmente, físicamente imposible”, enfatizó al preguntársele por un posible remake o secuela de la icónica serie de NBC.

El actor murió en octubre de 2023 a los 54 años y, según el informe forense, la causa fue los “efectos agudos de la ketamina”, con ahogamiento, enfermedad coronaria y efectos de buprenorfina como factores contribuyentes.

Su deceso impactó duramente al entorno de la serie y a los seguidores de la producción.

Aniston compartió durante la entrevista que el elenco, también integrado por Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc, cultivó un vínculo estrecho desde el inicio de la sit comedy.

En numerosas oportunidades, la ganadora del Emmy destacó a complicidad y el espíritu de equipo que caracterizó al grupo.

“Fue pura alegría”, recordó al repasar su experiencia en el set. “Me formó completamente. Esperaba cada día con entusiasmo; no podía esperar para llegar al trabajo y verlos a todos”.

Y agregó: “Recibíamos el guion para el lunes cada vez que terminábamos de grabar el viernes, y me emocionaba tanto como al público descubrir qué sucedería después”.

El elenco se mantuvo unido más allá del final de la emisión, reuniéndose en distintas ocasiones y participando en eventos especiales, como Friends: The Reunion, organizado por HBO Max en 2021, donde Matthew Perry compartió cámara con sus antiguos compañeros por última vez.

Sobre esa última reunión, Jennifer Aniston recordó: “Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, en declaraciones recogidas por Vanity Fair.

En ese mismo diálogo, reconoció la dificultad de acompañar a Perry en sus batallas personales. “Casi sentíamos que habíamos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su lucha con esa enfermedad fue realmente difícil para él”, sostuvo.

Además, reconoció que “por difícil que fuera para todos nosotros y para los fanáticos, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que él ya no esté sufriendo”.

El recuerdo de Matthew Perry a casi dos años de su muerte

La muerte de Matthew Perry el 18 de octubre de 2023 generó una ola de homenajes y mensajes de despedida en redes y medios de comunicación.

Jennifer Aniston dedicó un mensaje público a su colega, acompañado de una fotografía en la que ambos aparecen riendo en el set de Friends y un mensaje escrito por él:

“Hacerte reír me alegró el día”. Según reveló, “esa fue la primera de miles de veces”.

La estrella confesó que la partida de su compañero le provocó “una ola de emociones” inédita, ya que el grupo se consideraba una “familia elegida que cambió para siempre el rumbo de quiénes éramos y cuál iba a ser nuestro camino”.

Sobre el sentido del humor de Perry, Aniston señaló que el actor “sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo decía, si no escuchaba la ‘risa’, sentía que iba a morir. Su vida literalmente dependía de ello. Y vaya que lo logró. Nos hizo reír a todos. Y mucho”.

En entrevistas posteriores, como la concedida a Variety, Jennifer Aniston relató que estuvo en contacto con Matthew Perry antes de su muerte.

“Estaba feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé”, mencionó.

Añadió además que “no estaba sufriendo. No estaba luchando. Estaba feliz”, reforzando la idea de que su amigo había hallado una etapa de estabilidad.

“Quiero que la gente sepa que realmente estaba saludable y encaminado a estar aún mejor. Trabajó mucho. Realmente le tocó una muy difícil. Lo extraño enormemente. Todos lo extrañamos. Vaya que nos hizo reír mucho”.