Fue una de las estrellas de "Chiquititas" y ahora triunfa vendiendo contenido para adultos

Hoy las plataformas de contenidos para adultos lograron convertir en estrellas mundiales a personas comunes que le ponen el cuerpo a las fantasías de extraños. Mientras que otros con fama y reconocimiento encuentran en estos nuevos espacios virtuales un nuevo camino. Este es el caso de María Eugenia Ritó y también de una exestrella del mundo Cris Morena: Sebastián Francini.

El actor durante 5 años fue parte de Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari que viene siendo un fenómeno desde 2019, luego de haber ganado reconocimiento en Chiquititas, papel por el que incluso ganó un premio Martín Fierro como revelación, y en películas para toda la familia como Un papá genial junto a Guillermo Francella y Un hijo genial con Julián Weich. Incluso en teatro protagonizó el musical de El Principito.

Después de mostrarse sin prejuicios en el espectáculo de Muscari, lejos de la imagen infantil con la que consiguió popularidad, hoy apuesta por la venta de contenido erótico y sexual. Desde sus vacaciones en Tulum, México, destino que eligió junto a su novia, la influencer Cata Cohan, realizó el anuncio.

“Hola amigos. Paso por acá para aclarar algunas dudas sobre mi contenido de Telegram. ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene de diferencia? ¿Qué tiene de bueno este grupo de Telegram? Es que ustedes van a tener la posibilidad de acceder a un material, primero que nadie tiene y que nadie conoce. Me van a poder ver como nunca me vieron antes”, señaló desde el paradisiaco lugar haciendo gala de su trabajado cuerpo.

“En segundo lugar, la cantidad y la variedad de contenido que tienen”, siguió, mientras contaba que “la suscripción es paga” y cuál es su beneficio. “Lo bueno es que al suscribirse ustedes generan un vínculo conmigo. Entonces a partir de generar ese vínculo yo los conozco, podemos tener un feedback y eso nos da lugar a que podamos tal vez generar contenido exclusivo pero específico para ustedes”, detalló.

“O sea, lo que ustedes quieran que yo les comparta, se los puedo compartir de forma privada a través de ese canal. Así que si están con ganas, interesados y quieren ver lo que nadie jamás vio, esta es la oportunidad”, promocionó Sebastián, en la linea de otros famosos que también ofrecen fotos, videos y un contacto más cercano con sus seguidores.

En una nota con Teleshow en 2022, el actor habló de su alejamiento de los medios. “Después de eso, entré en unos años en los que me dediqué a profundizar vínculos personales, resolver cuestiones que era más importantes que mi carrera artística”, aseguró sobre ese tiempo en donde se abocó a recibirse de paramédico, guardavidas y timonel, profesiones que ejerció durante cinco temporadas en la costa atlántica.

Durante ese mismo año se hizo cargo del negocio familiar: una ferretería en Villa Celina, el barrio en el que nació, propiedad de sus abuelos. “Necesitaba un respiro”, aseveraba. “A partir de haber arrancado muy chico, necesitaba reorientarme, redefinir objetivos. Me formé y tuvo una experiencia distinta en un ámbito distinto”, detalló, sobre ese tiempo en donde siguió ligado a la actuación desde proyectos con menos exposición.

“Sentí que me estaba alejando de lo que yo había decidido hacer. Si bien de chico hice todo, no tomé la decisión, pero de grande sí quise volver a elegir esa vocación. Durante esos años en los que estuve abordando otras cosas fui madurando mi propia misión como artista”, resumía Sebastián, quien también es cantante y poco a poco fue acercándose a un deseo renovado.

“Recuperé mi carrera. Los primeros años fue un volver a empezar. Me costaba encontrarme. Y si bien tuve en claro que me gustaba actuar, me empecé a aburrir. No sentía mariposas en la panza. Era volver a hacer lo que yo ya hacía. No me generaba ningún desafío personal”, rememoró, en aquel momento.