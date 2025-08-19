Gimena Accardi reveló con quién le fue infiel a Nico Vázquez

A poco más de un mes de comunicar su separación de Nicolás Vázquez, Gimena Accardi confirmó que la ruptura terminó de concretarse porque le fue infiel a su marido.

Mirando a cámara en vivo en Olga, la actriz asumió que se equivocó y pidió perdón. Además, se ocupó de negar con vehemencia que Andrés Gil haya sido su amante. El actor está en pareja con Cande Vetrano, con quien tiene un bebé de 9 meses.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.

“Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores, como cualquiera”.

“Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar... Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida”.

“Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.