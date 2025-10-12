Gladys “la Bomba” Tucumana fue una de las protagonistas de la última mesaza de Mirtha Legrand, donde se debatió la actualidad política y, en particular, el show que brindó el presidente Javier Milei en el Movistar Arena.

La conductora le preguntó a sus invitados sobre el evento en el que el mandatario presentó su libro y cantó varias canciones. “Yo no lo pude ver, pero me dijeron que fue un papelón”, señaló Legrand.

Aquella conversación dio pie a un debate acerca de las políticas tomadas en el gobierno de Javier Milei y fue cuando Gladys “La Bomba Tucumana” arremetió en contra del sumo mandatario.

“¿En qué ayudó al pueblo argentino? ¿Dónde vemos el cambio? Yo no veo ningún cambio. ¿Dónde está la plata de todos los ajustes que hizo? (La baja de la inflación) no la vemos reflejada en nuestro sueldo. Yo tengo una mamá que cobra 260 mil pesos de jubilación en Tucumán y que yo ayudo porque le vienen 300 mil de luz. Y los remedios, el PAMI, los pañales, mi mamá necesita oxígeno para vivir…”, se lamentó.

Y agregó: “Yo soy gente de bien y la estoy pasando re mal. Mi hermana me habla para pedirme ayuda porque le cortan la luz. Es grave lo que está pasando. Yo veo lo del 3%... vamos a hablar en potencial pero hay cosas que ya están comprobadas como lo de Espert. El presidente no resiste un archivo, de todas las personas que armó en su gabinete, habló mal”.

Acerca del show en el Movistar Arena, como una artista que se dedica a la música hace más de cuatro décadas, Gladys analizó: “Por ahí lo que el presidente quiere es ser artista, cantante, o algo que tenga que ver con el arte, y no presidente. Carlos Saúl era simpático, no tiene comparación”.

“Para el presidente, todas las personas que pensamos diferente a él, somos kuka. Pero yo me siento muy defraudada por usted. Me da mucha vergüenza una Lilia, toda la gente que lo rodea, la gente que está al lado de usted. Se convirtió en un circo, que se peleen mujeres en el Congreso. Se está irrespetando lo que significa ser un presidente”, le dijo directamente a Milei.

Y, en su descargo a cámara, siguió: “Yo soy tan argentina, yo amo la bandera, el himno nacional y la embestidura presidencial y la respeto. Entonces, me siento dolida con todo lo que veo que pasa en mi país. Con toda la pobreza, con que la policía reprima y le pegue a una señora mayor. Yo tengo una mamá y no dejaría que nadie le toque un dedo a mi madre. Lo hablo como argentina y como pueblo, me duele el alma ver cómo le pegaron a una señora que no podía defenderse. Yo por mi mamá mataría. No sé usted”.

“Entonces me duele todo esto. Usted en su lema dice, ‘viva la libertad, carajo’. ¿De qué libertad habla? Si usted cuando hablamos de algo que no nos gusta nos quiere reprimir o somos golpistas”, arremetió La Bomba.

Y cerró: “Yo no soy ninguna golpista, soy una chica que vino del interior y pude lograrlo, soy una resiliente de vida, soy una chica que ha pasado pobreza, golpes de mi padre cuando era niña, y me considero una mujer exitosa porque logré lo que quizás una persona del interior no logra porque vivimos en una época machista. Y hoy estoy acá, hace 35 años que me siento en la mesa de Mirtha Legrand. Me siento defraudada. Yo tenía esperanza como toda la Argentina y por eso le dimos la embestidura presidencial”.