Gladys La Bomba y el proceso de duelo tras la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

Gladys La Bomba Tucumana atraviesa un proceso de reconstrucción personal tras la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, ocurrida en mayo a causa de un cáncer. La artista, reconocida por su fortaleza y dedicación, compartió en el programa LAM (América) cómo enfrenta el duelo y cuáles son sus motivaciones actuales.

A pesar de la profunda tristeza que la acompaña, la cantante encontró en el trabajo y en los nuevos proyectos una vía para sobrellevar la ausencia de su novio. Por ejemplo, el emprendimiento de venta de empanadas, basadas en una receta de su madre y cuyo crecimiento es motivo de orgullo: “Me considero una mujer muy fuerte y trabajadora, y acá estamos. Todo este sueño que se hizo realidad mucho tiene que ver mi amor, Luciano, y mi hijo”, reflexionó.

El dolor por la pérdida sigue presente y, según relató, aún no se siente preparada para abordar ciertos temas. “Todavía no estoy bien para hablar de lo que pasó. Le pongo lo mejor todos los días de mi vida, porque lo más lamentable de todo, aparte de haberlo perdido físicamente a mi amor, es que es la primera vez que estoy enamorada de alguien”, confesó la artista, subrayando la intensidad de su vínculo con Luciano.

El duelo se ha visto agravado por otra reciente tragedia: la muerte de su representante y mejor amiga, María de los Ángeles Trincavelli, también a causa de cáncer. La artista destacó el papel fundamental que ambas personas tuvieron en su vida, tanto en el ámbito personal como profesional. “Son dos golpes de dos personas fundamentales en mi vida, una en lo laboral y en la amistad, que estuvo acompañándome en los peores momentos de mi vida, y Luciano era el gran amor de mi vida”, afirmó.

En sus redes sociales, Gladys despidió a su mánager con un mensaje contundente: “Me dejaste rota”. A cuatro meses de la muerte de Luciano, la cantante continúa transitando el duelo, apoyándose en su entorno y en nuevos desafíos laborales, mientras reconoce que el proceso de sanación aún está en curso.

La relación entre ambos marcó un antes y un después en la vida de la cantante. Gladys La Bomba Tucumana reconoció que “estuve profundamente enamorada de él hasta el último día de su vida” y expresó el deseo de que Luciano pudiera acompañarla en este momento de logros personales. “Me encantaría que él estuviera acá porque hizo mucho para que yo pudiera hacer realidad esto. No tengo una palabra para decir, no me siento todavía preparada”, agregó, evidenciando la dificultad de procesar la pérdida.