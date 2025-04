Gran Hermano: por qué no hay gala “tradicional” de eliminación este domingo 27 de abril

Este domingo 27 de abril, Gran Hermano tendrá una noche de gala de eliminación especial en la que no se irá ninguno de los jugadores, sino cuatro de sus seres queridos que entraron hace algunos días a participar al reality.

Esta semana se vivieron algunos momentos icónicos en el programa, ya que esta nueva modalidad cambió un tanto las condiciones de la casa, a partir de la entrada de familiares, amigos y hasta parejas. El desafío del líder de la semana lo ganó “Pestañas”, el novio de Luz Tito, pero perdió los beneficios al intentar modificar la estrategia de su pareja contra el grupo autodenominado “Bad Bitch”, al darle información del exterior.

Gran Hermano: por qué no hay gala de eliminación este domingo 27 de abril

La gala de eliminación de este domingo 27 de abril no será como las anteriores y no modificará al juego en sí, ya que los participantes del reality no se irán. Es por eso que, en un sentido estricto, no habrá “gala de eliminación” propiamente dicha, aunque sí se votará quién de los seres queridos se queda

Hay cuatro que no pasarán la noche en la casa. En la placa de nominados se encuentran:

Alberto “Pestañas” (Luz)

Ariel (Ulises)

Augusto (Tato)

Diva (Juan Pablo)

Giovanni (Chiara)

Lucas (Sandra)

Pablo (Selva)

Titi (Eugenia)

Vale recalcar que durante la madrugada del sábado, Gisela, la prima de Katia, se fue por voluntad propia de la casa. Hay varias versiones del porqué, pero todo apuntaría a ciertas tensiones con “La Tana” y a algunos roces en la casa, por ejemplo por las mascotas de Juan Pablo.

La votación será por la modalidad positiva, bajo la pregunta “¿Quién querés que se quede en la casa?“.

Cómo votar en Gran Hermano

Quienes quieran votar en Gran Hermano deberán seguir los siguientes pasos:

Enviar un mensaje de texto al número 9009 con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema.

Una vez recibido el mensaje, si la votación es positiva, hay que indicar el nombre del participante que se busca que quede en el reality. Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el voto es negativo, hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa.

Para completar la votación es necesario realizar un paso adicional. El sistema emite la siguiente leyenda: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, respondé este mensaje con la palabra ‘SI´“.

Una vez enviada la palabra, el voto queda registrado.

Cómo ver Gran Hermano en vivo

El reality se puede ver en vivo por televisión o mismo por streaming. En el primer caso, es a través de distintos servicios de cable:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

En el caso de Uruguay, podrán ver la transmisión en vivo por el Canal 10.

Existen distintas maneras de seguir las galas del reality de forma online. Una de ellas es por el sitio oficial de Telefe, por el cual es posible ver la programación en vivo. Para ello, solo hace falta ingresar a MiTelefe y seleccionar en el menú superior la opción “Vivo”. Por esta página web también se pueden ver los episodios que ya se emitieron.

En tanto, es posible ver la transmisión en vivo a través de la plataforma Pluto TV, que ofrece televisión y streaming gratis. Por su parte, Streams Telefe brinda una cobertura completa de más de ocho horas diarias en vivo, por Twitch, YouTube y las redes sociales.

A su vez, se puede ver la transmisión por 24 horas a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los participantes durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas.