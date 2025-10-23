Aunque rara vez aplica aumentos, la plataforma de streaming HBO Max informó a sus usuarios que incrementará el precio de sus suscripciones a partir del 21 de octubre. Este será el tercer ajuste en los últimos tres años, y en Argentina tendrá un impacto directo por la suba del dólar.

HBO Max sube sus precios en octubre: cómo será el aumento en Argentina

Desde el 21 de octubre de 2025, Max modificará los valores de sus distintos planes. Según la comunicación oficial, el cambio se reflejará en la próxima fecha de facturación —a partir del 20 de noviembre— para los suscriptores mensuales. En el caso de los planes anuales, el incremento se aplicará al momento de la renovación, con un aviso previo de un mes.

Los nuevos precios, que incluyen impuestos nacionales y el ajuste vinculado al valor del dólar, quedarán de la siguiente manera en Argentina:

HBO Max - Plan Básico con anuncios (transmisión en dos dispositivos simultáneamente)

Mensual: aumento de +$1. Pasa de $6.999 a $8.489,26

Anual: aumento de +$10. Pasa de $60.996 a $75.898,26

HBO Max Standard (sin anuncios, transmisión en dos dispositivos simultáneamente)

Mensual: aumento de +$1,50. Pasa de $8.967 a $11.202,38

Anual: aumento de +$15. Pasa de $75.387 a $97.740,84

HBO Max Premium (sin anuncios, contenido 4K, transmisión en cuatro dispositivos simultáneamente)

Mensual: aumento de +$2. Pasa de $10.812 a $13.792

Anual: aumento de +$20. Pasa de $89.655 a $119.469,12

/Variety