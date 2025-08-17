La película "Homo Argentum", protagonizada por el reconocido actor Guillermo Francella, ha marcado un hito significativo desde su estreno. Dirigida por la aclamada dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat, este film ha captado la atención del público de manera notable, registrando más de 330.000 espectadores en sus primeros días de proyección.

Desde su debut el pasado jueves, la película atrajo una concurrencia impresionante, con 73.886 personas asistiendo a las salas de cine el día de su estreno. Esta cifra es comparable a la capacidad total del estadio de River Plate, pero distribuida en 405 pantallas a lo largo del país. Este fenómeno no fue aislado, ya que la asistencia continuó en aumento durante el fin de semana, mostrando una consistencia que promete mantener el interés por varias semanas.

De acuerdo con los datos recopilados por Ultracine, una plataforma que monitorea la taquilla en Argentina, "Homo Argentum" se ha posicionado como la cuarta película más vista en su día de estreno en la historia del cine nacional. Además, ha logrado convertirse en el tercer mejor arranque del año 2023, acercándose a figurar entre las 20 películas más taquilleras del año, a tan solo cuatro días de su lanzamiento. El impacto de la película se evidenció el último viernes, cuando logró atraer más público que el resto de las 56 producciones disponibles en cartelera.

Este patrón de éxito se repitió el jueves 15, fecha de su estreno, subrayando la atracción que "Homo Argentum" ha generado en los espectadores. Hasta el sábado 17, se había contabilizado un total de 320.011 entradas vendidas, de las cuales 185.055 correspondieron a los dos primeros días de exhibición. Este resultado representa casi el 56 por ciento del total de espectadores que asistieron a los cines en ese periodo, lo que indica que aproximadamente una de cada dos personas que compraron una entrada optaron por ver esta película.

Así, "Homo Argentum" se presenta no solo como un éxito comercial, sino también como un fenómeno cultural que refleja la dinámica actual del cine argentino, donde las obras locales encuentran un lugar destacado en la preferencia del público.