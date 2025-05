Internaron a la hija de Melody Luz y Alex Caniggia, qué le pasó

A pocas semanas de anunciar el final de su relación, Alex Caniggia y Melody Luz intentan reconstruir sus vidas. Sin embargo, en esa búsqueda, el mediático y la bailarina vivieron una situación de estrés luego de que, este jueves, su hija Venezia tuviera que ser internada. la noticia se dio a conocer en LAM (América), el programa conducido por Ángel de Brito.

“Está internada la hija de Alex Caniggia y Melody Luz. Me mandaron un mensaje entonces le empecé a hablar a Melody, no me contestaba entonces me empecé a preocupar”, comenzó diciendo Pepe Ochoa al relatar la situación. Luego, el panelista continuó dando más detalles de la situación: “Recién me cuenta que sí, que está en revisión, está fuera de peligro, tiene un broncoespasmo fuerte, me dice que la van a dejar en observación”.

Por último, Ochoa contó cómo se sentía Luz ante esta situación: “Ella se preocupó mucho pero ahora está fuera de peligro. De acá le mandamos buena energía”. En esa línea, Ángel de Brito, el conductor del ciclo, agregó: “Ojalá salga pronto de esta situación”.

Horas antes tanto Melody como Alex habían compartido imágenes junto a la menor. “22 meses de puro amor”, había escrito Luz junto a una foto en la que tenía a la niña en brazos. Sin embargo, tiempo después, la influencer había compartido una story con letras blancas y fondo negro en la que comunicaba que no podía dar su clase de baile de esa noche: “No voy a poder dar mi clase hoy por un imprevisto”.

En horas de la mañana, Caniggia había hecho lo mismo. “Buen día, nosotros así”, escribió junto a una story en la que se veía a Venezia de espaldas mirando los dibujitos en la tele. Acto seguido, el mediático compartió una serie de fotos con la menor. “La grizzly bebi, alias la cerda. Ya sabe la Grizzly, es igual papá, de tal palo, tal astilla. No barats”.

Horas después, padre e hija fueron de compras. Así las cosas, Alex compartió una imagen de Venezia en un local, luciendo un buzo negro con la cara de minnie mouse: “Hablame de facha, ‘puf’, masiva la grizzly bebi. Mi mundo entero, la grizzly compañera de vida”.