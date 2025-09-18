La firma francesa de accesorios de lujo Christian Louboutin nombró este miércoles al rapero estadounidense Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, como su primer director creativo de moda masculina, y anunció que presentará sus nuevas creaciones en enero de 2026.

"Una mañana, mientras nadaba, pensé: '¿Por qué no Jaden?'", explicó el diseñador francés de calzado Christian Louboutin, de 62 años, en una entrevista al diario francés Le Figaro. "Me convence su creatividad, pero también estoy encantado de tener a mi lado una voz inteligente de una generación diferente", agregó Louboutin.

El creador, que confía por primera vez la dirección de esta línea, cuenta con el artista de 27 años para dar "más envergadura y visibilidad" a una actividad lanzada en 2008, que hoy representa una cuarta parte de los ingresos de la marca, fundada en 1991.

Smith, de 27 años, "supervisará la creación de cuatro colecciones anuales de zapatos, artículos de piel y accesorios para hombre" y además estará encargado de diseñar un "universo visual y emocional" para la marca que abarque "campañas, eventos y experiencias inmersivas", indica un comunicado de la casa.

Sobre su asociación, Jaden expresó: "Fusionar mi visión con la de Christian es algo muy natural, porque vemos el mundo de una manera muy similar. Compartimos el respeto por la libertad creativa, y creo que por eso funciona. Quiero continuar la historia, honrando el pasado mientras doy forma al futuro a través de mi propia perspectiva. No es solo un título, es un hogar creativo. Christian me ha dado un lugar para explorar, aprender y crear libremente. Su legado se basa en el trabajo duro y la alegría, y quiero llevarlo adelante".

En una entrevista con The New York Times, preguntado por su primera colección, Smith dijo que quiere "crear zapatos para el multiverso de los hombres: el abuelo, el padre, el hijo mayor, el hijo menor», y, tras identificarse con este último, afirmó que su generación «está diseñando para todos".

El hijo de Will Smith y Jada Pinkett-Smith se dio a conocer muy joven en el cine, con películas como "En busca de la felicidad" (2006) y "Karate Kid" (2010), antes de dedicarse a la música y la moda.

El artista, que tiene una marca de ropa urbana llamada MSFTSrep, una colaboración con New Balance, y es conocido por su estilo extravagante, presentará en enero una colección "cápsula" para Christian Louboutin, durante la Semana de la Moda Masculina de París.