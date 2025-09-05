James Gunn confirmó la secuela de "Superman": cuándo será su estreno

El director y guionista James Gunn anunció oficialmente la llegada de Superman: Man of Tomorrow a los cines el 9 de julio de 2027.

El anuncio, difundido mediante su cuenta de Instagram, confirma que la saga del Hombre de Acero continuará tras el éxito de Superman, estrenada durante el verano pasado y que ha registrado la mayor recaudación mundial entre las películas de superhéroes este año, con 611,6 millones de dólares.

La revelación fue acompañada por una ilustración realizada por el director ejecutivo creativo de DC, Jim Lee, que muestra al Hombre de Acero junto a Lex Luthor, quien porta un traje mecánico de tonos verdes y morados.

En la imagen, el superhéroe aparece relajado, apoyado en el traje de Luthor y sosteniendo un destornillador. Este traje, conocido en los cómics como “Warsuit”, tiene como objetivo igualar la fuerza de Superman.

Mientras la armadura ha sido parte central de historias animadas y viñetas durante décadas, no se había visto en una versión de acción real.

El cineasta señaló que en distintas ocasiones que la continuación de la saga no será una secuela directa de su anterior película pero que la nueva entrega traerá de vuelta personajes presentados en el último filme.

En declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter durante el estreno de su serie televisiva Peacemaker, Gunn se manifestó sobre el futuro del nuevo universo cinematográfico de DC.

“Ya terminé el tratamiento para la próxima historia de lo que llamaré la ‘saga de Superman’. Estoy trabajando en ello y espero poder entrar en producción en un futuro cercano”.

Si bien los detalles argumentales de Superman: Man of Tomorrow permanecen sin especificar, la elección del título remite a una película animada lanzada en 2020 que adapta la miniserie Superman: Birthright de 2003, la cual supuso una actualización moderna de los orígenes del personaje.

Por ahora, no se ha confirmado si la nueva producción tomará elementos de estas historias o si seguirá una línea narrativa inédita.

El final de Superman dejó a Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, derrotado y llevado bajo custodia, tras intentar vencer al kryptoniano usando un clon del héroe.

La imagen compartida por Gunn parece adelantar el regreso de Luthor, esta vez utilizando su propio ingenio y recursos tecnológicos para enfrentar al superhéroe de DC.

Analistas y seguidores especulan si la nueva dinámica entre ambos podría conducir hacia una pugna tradicional o abrir paso a una alianza coyuntural.

La película original, dirigida y coescrita por James Gunn, introdujo al actor David Corenswet como Superman, mientras Rachel Brosnahan interpretó a Lois Lane, sumando una serie de nuevos personajes al universo fílmico de DC.

La producción también contó con las participaciones de Nathon Fillion como Guy Gardner, Edi Gathegi como Mister Terrific y Isabela Merced como Hawkgirl, entre otros.

La ampliación del repertorio de personajes fue vista como un esfuerzo por consolidar una nueva etapa para la franquicia de los superhéroes de DC en la pantalla grande.

Mirando hacia adelante, DC Studios ya tiene programados nuevos títulos. El 26 de junio de 2026 se estrenará Supergirl, con dirección de Craig Gillespie, guion de Ana Mogueira y protagonismo de Milly Alcock.

Poco después, el 11 de septiembre del mismo año, llegará Clayface, bajo la dirección de James Watkins y con un elenco encabezado por Tom Rhys Harries y Naomi Ackie.

Ambas películas buscan mantener la presencia de DC en el calendario cinematográfico e introducir nuevas propuestas de género, con historias que van desde el espacio hasta el horror corporal.

La saga de Superman de James Gunn consiste en la apuesta central de DC para revitalizar sus historias en la gran pantalla y consolidar una narrativa interconectada.