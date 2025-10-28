Jennifer Lawrence y Robert Pattinson juntos en “Mátate, amor”

El lanzamiento del tráiler oficial de Matate, amor ha generado una ola de expectativas en el mundo del cine, anticipando el estreno de una de las producciones más esperadas del año. La película, dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, llegará a los cines de Argentina el 6 de noviembre de 2025, según informó la distribuidora BF Paris.

Basada en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz, radicada en Francia, la historia se adentra en la vida de Grace, una joven madre y escritora que, junto a su esposo Jackson, se traslada desde Nueva York a una casa heredada en un entorno rural inhóspito. Allí, la aparente calma doméstica se ve rápidamente desbordada por una crisis emocional profunda, marcada por la maternidad, el aislamiento y una lucha interna contra pensamientos obsesivos y deseos reprimidos. El guion, que explora la delgada línea entre el amor y la locura, se apoya en la intensidad interpretativa de Lawrence y Pattinson, quienes encarnan a una pareja al borde de la desintegración emocional.

La dirección de Lynne Ramsay, reconocida por títulos como We Need to Talk About Kevin y You Were Never Really Here, imprime a la película un tono visceral y poético, fiel al estilo crudo y emocional de la obra original de Harwicz. La autora celebró la adaptación internacional de su novela, afirmando: “Era inimaginable que esto ocurriera y ocurrió”, según declaraciones recogidas por MUBI. En otra entrevista, Harwicz relató su experiencia al ver la película en el Festival de Cannes: “Cuando vi Matate, amor por primera vez en el Festival de Cannes fue como vivir un flashback de cuando entré al bosque por primera vez en 2011 y perdí la cabeza. Soñé mil veces con el incendio que después filmó Lynne Ramsay. Fui muchas veces Jennifer Lawrence aunque con menos glamour”.

El elenco se completa con LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek, quienes aportan matices emocionales a una trama que oscila entre el realismo y la alucinación. La música original de Mica Levi contribuye a reforzar la atmósfera inquietante y sensorial del film, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de Martin Scorsese, lo que subraya la envergadura internacional del proyecto.

La sinopsis oficial describe a Grace como una mujer que lucha por mantener la cordura mientras su realidad se desmorona en una vieja casa en Montana. Su comportamiento errático y la impotencia de su pareja ante el deterioro de la relación constituyen el núcleo dramático de la película. El tráiler, que combina paisajes naturales con escenas de alta tensión emocional, anticipa una experiencia cinematográfica intensa y visualmente impactante. Una de las líneas del avance resume el tono del film: “No sabés qué es real y qué no”, frase que encapsula el viaje al límite de la cordura y el amor.

Lynne Ramsay explicó su enfoque en un comunicado: “El centro de esta historia se centra en la complejidad del amor y de cómo puede cambiar y transformarse a lo largo del tiempo. Busqué que fuera realista, humana, espontánea y a veces divertida, capturando los momentos que se sienten pequeños, pero que tienen mucho peso. La película es para todo aquel que alguna vez ha estado en una relación. Hay dolor y belleza en la vulnerabilidad”, según palabras recogidas por MUBI.

La química inédita entre Jennifer Lawrence y Robert Pattinson promete elevar la intensidad de la narrativa, mientras que la dirección de Ramsay transforma el dolor y las carencias humanas en arte cinematográfico. La película, ambientada en una zona rural de Francia en la novela original y trasladada a Montana en la adaptación, explora la vulnerabilidad femenina y el abismo emocional que puede acompañar a la maternidad.

Matate, amor se perfila como una de las propuestas más potentes del año, tanto por la profundidad de su relato como por el talento de su reparto y equipo creativo. El film, que aborda los límites del amor, la maternidad y la locura, estará disponible en los cines argentinos a partir del 6 de noviembre de 2025.