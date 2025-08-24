El actor neoyorquino Jerry Adler, conocido por su papel como Hesh Rabkin en la serie Los Soprano, murió el sábado a los 96 años, según confirmó su familia.

La prensa especializada destacó la trayectoria multifacética del artista en el mundo del teatro y la televisión estadounidense.

Adler fue una figura clave tras bambalinas en Broadway durante décadas, incluso antes de iniciar su carrera como actor a los 60 años.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1929, se formó en la Universidad de Syracuse y se integró al teatro por invitación de su padre, quien ejercía como gerente general del Group Theater.

En una entrevista citada por People, Adler recordó sus comienzos: “Soy una criatura del nepotismo”.

Sus primeros trabajos incluyeron puestos como asistente y jefe de escenario en producciones destacadas como My Fair Lady, protagonizada por Julie Andrews y Rex Harrison, y otros proyectos teatrales relevantes desde la década de 1950.

En distintos periodos, gestionó la puesta en escena de títulos como Gentlemen Prefer Blondes, Of Thee I Sing, The Apple Tree y The Homecoming.

Durante esa época, colaboró con figuras del calibre de Arthur Miller, Marlene Dietrich, Orson Welles, Angela Lansbury y Zero Mostel, este último evadió una citación del Comité de Actividades Antiestadounidenses con ayuda de Adler.

La carrera de Jerry Adler tomó un rumbo diferente al comenzar su labor actoral en la televisión y el cine en la década de 1990. Su debut en pantalla ocurrió en un episodio de la serie Brooklyn Bridge en 1991, ya con 62 años.

Su primer rol cinematográfico llegó en 1993 con Manhattan Murder Mystery, dirigida por Woody Allen. Poco después, obtuvo papeles recurrentes en los programas Alright Already, Hudson Street y Raising Dad, donde interpretó a figuras paternas en historias de comedia y drama.

El reconocimiento masivo llegó con la serie de HBO Los Soprano, estrenada en 1999.

Adler encarnó a Herman ‘Hesh’ Rabkin, un asesor cercano del protagonista Tony Soprano, papel interpretado por James Gandolfini. Se mantuvo en el elenco desde el episodio piloto hasta la temporada final en 2007, consolidando un perfil de actor versátil y confiable.

Tras la muerte reciente de otros miembros del reparto, la comunidad de seguidores repasa el legado del elenco original.

Tras su paso por el mencionado programa de televisión, integró el elenco del drama legal The Good Wife, en el rol de Howard Lyman.

Su participación, inicialmente prevista para un episodio, se extendió durante seis años con 30 intervenciones y continuó en la serie derivada The Good Fight.

Los productores valoraron su interpretación y sentido del humor. “Fue uno de nuestros colaboradores favoritos”, publicó el productor Robert King en redes sociales al saberse la noticia del fallecimiento.

A lo largo de su carrera televisiva, Adler también fue recordado por sus actuaciones en Northern Exposure, donde dio vida al rabino Alan Schulman; en Mad About You, como el conserje Mr. Wicker, y en Transparent, la serie de Amazon, como el padre del personaje de Maura Pfefferman.

Además, destacó además su participación en la última temporada de Broad City interpretando a un sobreviviente del Holocausto, según información de People.

Entre los relatos más citados de su paso por Broadway figura su colaboración con Katharine Hepburn en el musical Coco en 1969.

El propio Adler narró a Hartford Courant que la intérprete gestionó directamente con los obreros de una construcción vecina para detener los ruidos durante sus canciones más íntimas, un episodio que ilustra la relación cercana de Adler con los artistas y los entresijos del teatro.

En el cine, Jerry Adler sumó apariciones en cintas como Getting Away With Murder (1996), In Her Shoes (2005), Synecdoche, New York (2008) y A Most Violent Year (2014), consolidando una filmografía que abarca a varios directores reconocidos y géneros diversos.

Adler mantuvo su vínculo con Broadway hasta fechas recientes, actuando en Taller Than a Dwarf en 2000 y más tarde en Fish in the Dark, una obra de Elaine May protagonizada por Larry David.

Su última aparición acreditada en la televisión fue en la octava temporada de Mad About You en 2019.

El deceso de Jerry Adler fue anunciado por sus familiares, quienes señalaron que residía en Nueva York junto a su esposa, la psicóloga Joan Laxman, con quien se casó en 1994.

“Pasaste tu vida detrás del escenario. Nadie sabía quién eras o conocía tu nombre. Luego actúas en televisión y te conviertes en una celebridad. Es extraño”, reflexionó el propio Adler en una entrevista recogida por People en 2017, una frase que resume su cambio de vida tras medio siglo en el teatro.

La noticia de su muerte generó mensajes de colegas y amigos, como Frank J. Reilly, quien publicó en la red X:

“El gran actor, mi amigo Jerry Adler, murió hoy a los 96 años. No está mal para alguien que comenzó a actuar a los 65”.