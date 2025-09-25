Jimmy Kimmel regresó a su programa con un monólogo cargado de emoción y mensajes conciliadores que, según testigos, transformaron la grabación en un momento vibrante e histórico. El presentador reiteró que con su comentario sobre Charlie Kirk no tenía intención de ofender a ningún grupo en particular.

El público respondió con entusiasmo al comediante: hubo múltiples ovaciones y gritos que, de acuerdo con asistentes, convirtieron la noche en una celebración colectiva. “Fue bastante unificador”, señaló Dean Springs, espectador desde Los Ángeles, quien describió al conductor como sincero, vulnerable y visiblemente conmovido.

Trump cuestionó la decisión

Sin embargo, el regreso de Kimmel no estuvo exento de tensiones fuera del teatro. En una publicación en Truth Social, el presidente Donald Trump cuestionó la decisión de ABC de reinstalar al comediante, a quien acusó de “hacerlo tan mal” y de ser “otro brazo más del Comité Nacional Demócrata”.

Sin presentar pruebas, Trump calificó la permanencia de Kimmel como una “contribución ilegal a la campaña” y amenazó con “poner a prueba” legalmente a la cadena.

El republicano recordó además un acuerdo previo en el que ABC le pagó 15 millones de dólares para cerrar una disputa legal. Mientras dentro del estudio el ambiente era festivo, la reacción de Trump marcó el contraste político y mediático que rodea el regreso del presentador.