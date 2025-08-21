Juanes volverá a cantar en Argentina: dónde, cuándo y cómo será su show

El reconocido cantautor colombiano Juanes regresa a la Argentina con una serie de conciertos que forman parte de su nueva gira internacional. El artista confirmó tres presentaciones en el país, donde repasará los grandes éxitos de su carrera y también interpretará canciones de su más reciente trabajo discográfico.

El tour argentino comenzará el 28 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, escenario donde el músico ya ha tenido históricas presentaciones y al que vuelve con una puesta renovada. Luego, el recorrido continuará el 30 de octubre en el Arena Maipú de Mendoza, una de las plazas más esperadas por el público cuyano.

Finalmente, la gira cerrará el 31 de octubre en el Quality Arena de Córdoba, donde se espera una gran convocatoria de fanáticos que han seguido de cerca la carrera de Juanes a lo largo de los años. Cada show promete una experiencia cargada de energía, con la fuerza del rock latino y las baladas que lo consagraron.

Con más de dos décadas de trayectoria y múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes se mantiene como uno de los artistas más influyentes de la música latina. Su regreso a la Argentina reafirma el lazo con el público local, que lo ha acompañado fielmente desde sus primeras visitas al país.