Julieta Prandi estuvo en LAM luego de que su juicio contra Claudio Contardi terminara en una condena a 19 años de prisión por violencia de género y violación reiterada para hablar de su presente. Pero eso no fue todo, ya que también opinó de Wanda Nara luego de que se comparara con ella en una reciente entrevista.

¿Qué dijo Julieta Prandi tras la resolución del juicio?

“Ahora soy una mujer feliz y enamorada. Yo lo que les digo a todas las víctimas de violencia, no importa quién: tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo”, expresó la modelo en el ciclo de América TV y sumó: “Fueron cinco años donde tuve que pasar muchísimas cosas, pericias, tratamientos, por mí y por la Justicia. Es durísimo el proceso”.

“¿Si se encuentra justicia? Yo puedo dar fe que la encontré, pero no es fácil el camino. Esto lo digo para todas, para Wanda y para las que necesitan hacer una denuncia y las que estén viviendo esa situación", continuó Julieta Prandi y cerró su nota diciendo sobre Wanda Nara: “Si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso de transitar, pero bueno, que se puede encontrar justicia”.

¿Cómo comparó Wanda Nara su relación con Mauro Icardi con el caso de Julieta Prandi?

Todo comenzó cuando en un móvil del medio Puro Show, la mediática comentó conmovida: “Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”. Al escucharla, fue Matías Vázquez quién le consultó: “En el caso de Julieta fueron violaciones, situaciones de abuso económico, violencia psicológica y secuestro. Te lo pregunto fríamente pero quiero saberlo, ¿alguna vez Icardi te violó, Wanda?“, a lo que ella respondió: "Tengo todas las situaciones que decís. No lo voy a hablar públicamente eso".

Por último, cuando Pampito le preguntó si buscaba condenar a Mauro Icardi como condenaron a Claudio Contardi, Wanda Nara expresó: “Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”.