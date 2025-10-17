K-dramas imprescindibles: 10 títulos coreanos que están arrasando en Netflix

Las producciones surcoreanas han experimentado un crecimiento sostenido en plataformas internacionales, impulsadas por estrategias de inversión y acuerdos exclusivos de distribución por parte de Netflix. Figuras de la industria y analistas del sector coinciden en que la demanda global de los llamados K-dramas ha transformado los hábitos de consumo en el entretenimiento en streaming.

De acuerdo con los últimos movimientos de la plataforma, Netflix ha optado por coproducir y garantizarse la exclusividad en la distribución de una gran variedad de series coreanas, lo que ha fortalecido su presencia como referente en el catálogo internacional. Como resultado, los K-dramas suelen ocupar posiciones destacadas entre los títulos más populares de la plataforma, llegando en varios casos a superar en audiencia a producciones originales procedentes de otros países.

La diversidad temática es uno de los elementos más valorados por las nuevas audiencias. El catálogo abarca géneros que van desde el romance y el drama romántico hasta la ciencia ficción y el thriller. El incremento en la variedad y la calidad de estas ficciones ha sido calificado como un factor decisivo en la expansión del fenómeno, según fuentes cercanas a la industria surcoreana.

Las series, programas y shows que arrasan esta semana en Netflix Corea

1.- Familia Typhoon

Ambientado en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar Typhoon Trading tras la muerte de su padre. Obligado a madurar de golpe, Tae-poong se convierte en CEO y lucha por salvar la compañía de la quiebra, junto a sus leales empleados, incluyendo a Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una contadora diligente que sueña con ascender mientras cuida de su familia.

2.- El genio y los deseos

Después de mil años, un genio excéntrico reaparece para ofrecer sus dones a una mujer de carácter reservado. El encuentro entre ambos plantea la posibilidad de que la magia altere su vida monótona y la conduzca hacia el amor y la fantasía.

3.- Nuestra balada

Es un emocionante programa de audiciones musicales de supervivencia transmitido por SBS en Corea del Sur. Se estrenó el 23 de septiembre de 2025, a las 9 PM KST, y ya ha generado mucho revuelo por su enfoque fresco en el género de la balada, que es un pilar de la música coreana.

4.- Mi secretaria gruñona

En este show de variedades, las celebridades cuentan con un trato VIP ofrecido por dos asistentes poco convencionales: un ex administrador de activos de carácter gruñón y un antiguo camarero de club que ahora trabaja como taxista.

5.- Escenario del crimen cero

El formato consiste en que un grupo de jugadores asume el rol de sospechosos y detectives dentro de una escena de crimen ficticia. Para resolver el misterio, deben investigar la escena, reunir pistas y deducir la verdad antes que los demás, sin confiar en nadie.

6.- Chainsaw man

Denji es un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Para pagar la deuda que le dejó su padre tras su muerte, ha tenido que ganarse el pan como puede matando demonios y vendiendo sus cadáveres a la mafia, aunque su vida siempre ha sido miserable.

7.- Tú y todo lo demás

La historia sigue a Ryu Eun-jung (interpretada por Kim Go-eun), una guionista de series televisivas de origen humilde, y Cheon Sang-yeon (Park Ji-hyun), una exitosa productora de cine de familia acomodada. Ambas se conocen desde la infancia en la escuela primaria, donde nace una conexión inquebrantable pero complicada: son amigas, rivales y confidentes al mismo tiempo. Su relación pasa por altibajos en la adolescencia, los veinte y treinta años, marcada por envidias sutiles, admiración mutua y distanciamientos inevitables.

8.- Bon Appétit, majestad

Una chef moderna, Yeon Ji-yeong, es transportada 500 años al pasado a la dinastía Joseon tras un eclipse solar. Debe cocinar para el rey Lee Heon, un tirano con un paladar extremadamente sensible, donde cada plato es una cuestión de vida o muerte. La serie mezcla comedia romántica, fantasía y gastronomía, explorando intrigas palaciegas y un romance inesperado.

9.- Spy x Family

En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría.

La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, “Twilight”, en una misión ultra secreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostatnia, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países.

10.- La primera dama

Cha Su Yeon (Eugene), integrante de la Asamblea Nacional, siempre quiso dedicarse a la política, pero su padre se lo impedía constantemente, por lo que cambió sus objetivos para ayudar a su esposo, Hyun Min Cheol (Ji Hyun Woo), a quien acompaña durante toda su campaña presidencial, y logra verlo ganar las elecciones a pesar de los contratiempos. Mientras se preparaba para asumir su papel de primera dama, Min Cheol la sorprende al pedirle el divorcio a tan solo 67 días de tomar la presidencia.