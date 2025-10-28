Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, oficializaron su romance

Después de varios meses de especulación sobre su vínculo, Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau hicieron su primera aparición pública como pareja este sábado 25 de octubre por la noche en París. Ese día, la cantante celebraba su cumpleaños número 41, por lo que decidió asistir con su novio al famoso cabaret Crazy Horse Paris, en el corazón de la capital francesa.

A la salida, Katy y Justin salieron más acaramelados que nunca, de la mano, y fueron captados por los fotógrafos. Para la romántica velada que confirmó su flamante noviazgo, Katy Perry llevó un vestido rojo vibrante, mientras Trudeau apostó por un conjunto completamente negro, informal pero elegante.

Y aunque la foto del estreno público marca el momento simbólico de la oficialización, los rumores llevaban ya varios meses flotando. Según fuentes de prensa internacional, la conexión surgió durante el verano estadounidense (pleno invierno en la Argentina), cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal, en el mes de julio.

Al día siguiente, la pareja fue fotografiada paseando por Mount Royal Park, lo que avivó la especulación en medios de comunicación y redes sociales.

Además, se vio a Trudeau en varios de los shows de Katy Perry en Canadá, aunque para muchos esto, al principio, era una inocente coincidencia y preferían no creer que un romance estaba naciendo entre ambos.

Posteriormente, el vínculo se hizo más evidente. En septiembre fueron fotografiados abrazándose y compartiendo momentos de intimidad en un yate frente a la costa de Santa Bárbara. Sin embargo, todas las fuentes cercanas a la pareja aseguraban que era un vínculo casual y que faltaba mucho tramo por recorrer para tratarlo como algo formal.

El romance que llegó pronto

Vale la pena destacar que Katy Perry se separó en junio de este año de Orlando Bloom, con quien estuvo nueve años y tiene una hija en común. Y a pesar de que al principio su ruptura la devastó, el amor volvió a tocar su puerta, incluso antes de lo que esperaba.

Una fuente cercana a Katy comentó en una charla con la revista People que aunque ella “no esperaba enamorarse tan pronto”, Trudeau “cumple todos los requisitos” en su valoración: “Él ha hecho un esfuerzo real por pasar tiempo con ella. Ella lo valora”, explicó.

Por su parte, Justin Trudeau finalizó en 2023 su matrimonio de 18 años con Sophie Grégoire, con quien comparte tres hijos. Por ende, el timing fue perfecto para conocer a Perry, con ambos solteros, y que su romance pudiera florecer.

De acuerdo con People, si bien ambos tienen agendas muy apretadas, su vínculo se está volviendo tan fuerte que ya prácticamente es inquebrantable por cuestiones de distancia.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente sobre su estado sentimental, la foto de la mano entrelazada frente a los flashes transmite claridad: el vínculo ya no es secreto. Los medios especulan sobre próximas apariciones conjuntas y la manera en que compatibilizarán la gira de Katy —con la que recientemente visitó nuestro país—, la familia de Trudeau y la atención pública que naturalmente traerá esta relación.