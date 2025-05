L-Gante pasó por la mesa de Juana Viale y, como era de esperarse, no dejó nada sin tocar. En una charla bastante honesta, el joven de 25 años se abrió sobre un tema delicado: su salud. Recientemente, recibió un diagnóstico que lo ha hecho replantearse varias cosas en su vida, confirmando que sufre de insuficiencia cardíaca y renal.

Lo curioso de su situación es que, a pesar de su juventud, el desgaste emocional y físico que ha experimentado, especialmente tras su mediática relación con Wanda Nara, ha tenido un impacto fuerte en su salud. Por este motivo, Elián Valenzuela ha decidido que es hora de hacer un alto y alejarse un poco del ritmo frenético de los escenarios, buscando hacer cambios significativos en su vida.

“Me encontraron una insuficiencia cardíaca y renal. Es una válvula del corazón, donde la sangre marcha hacia adelante, pero hay una insuficiencia y vuelve para atrás. Quiero ordenarme un poco”, contó L-Gante con un tono entre serio y reflexivo.

L-gante habló de su salud y los cuidados que debe tener

Sobre las recomendaciones de sus médicos, parece que la clave está en la alimentación. “Estoy con una dieta de comidas, la respetamos pero de vez en cuando hay un permitido. Tratar de descansar y no agitarse mucho, a eso apuntamos esta temporada”, explicó el cantante, quien ahora parece tener un enfoque más tranquilo sobre su día a día. También aprovechó para aclarar algunos rumores que circulaban sobre su estado de salud.

“Me hice un examen y me dio todo lo que es sustancias y todo eso, negativo”, afirmó, dejando claro que no hay nada que temer en ese aspecto.

Ahora, Elián se toma en serio su salud y ha aprendido a priorizar su bienestar. Desde su entorno, afirman que ha reaccionado a tiempo y que su principal objetivo es descansar y recuperar su energía. Así que, al menos por lo que queda del año, su plan es tomarse las cosas con calma y disfrutar de un merecido reposo.