L-Gante se aleja de los escenarios por un grave problema de salud

L-Gante se alejará de los escenarios por un problema de salud. Fue Luis Perdomo, quien pertenece al entorno laboral del cantante de cumbia, quien dio a conocer la noticia públicamente. Al mismo tiempo, reconoció que su último show en vivo será el 7 de mayo.

“Es delicado. Decidimos contarlo acá. Va a tomarse un tiempo para ocuparse seriamente de sus problemas”, dijo Perdomo en DDM (América). De hecho, se encargó de asegurar que no se trata de un chisme o primicia sino de un anuncio importante sobre la vida personal de Elián Valenzuela.

Sobre el diagnóstico, prefirió no decirlo, pero anticipó qzue “tiene tratamiento” y que “estamos en un momento que puede ser tratable”. Luego acotó que el mismo estará supervisado por un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo. Sin embargo, minutos después puso en duda si sería atendido por un especialista en sangre o un nefrólogo.

Luis reveló que el mismísimo L-Gante junto a su representante Maxi “El Brother” lo autorizaron a dar detalles de su estado de salud. Respecto a cómo se enteró el cantante y novio de Wanda Nara, Perdomo relató que fue antes del cumpleaños de la mamá. “Fuero a un chequeo que era necesario, tuvieron una junta médica con un equipo multidisciplinario. Se trata de algo serio”, sumó.

En el programa de Mariana Fabbiani quisieron saber si el diagnóstico responde a los excesos de L-Gante a lo que respondió a que “capaz es el resultado” pero “no es un tema solamente de excesos”.

“El mensaje que les digo a aquellos amigos del campeón es que no embarren el piso, esto no es joda”, sumó.

En cuanto a su último show será el 7 de mayo en Niceto en el barrio porteño de Palermo, el mismo lugar donde Maxi Trusso se arrojó al público y sufrió fuerte lesiones.

El mensaje que Wanda Nara le dedicó a L-Gante

En las últimas horas se supo que L-Gante se retirará de los escenarios por un motivo de salud. Para levantarle el ánimo, su novia, Wanda Nara, le dedicó un posteo con un mensaje de amor.

La conductora compartió una historia de Instagram en la que se grabó cuando viajaba en su auto mientras escuchaba una canción, justamente, del creador de la Cumbia 420.

Lo particular es que es un futuro hit del músico que todavía no se publicó. “Te espero en casa, si te desnudas y me enrolo uno esperando que subas. Perdoname la hora, yo te escribo del cora, espero que lo leas sola, yo ya me alejé de todas esas tr...”, dice el estribillo del tema que se llama “La hora”.

En el video que compartió Wanda, además, escribió una frase para dedicarle a su novio. “Ninguno con vos se compara”, lanzó, junto a un corazón rojo.