La actriz Fran Drescher recibió una estrella en el Paseo de la Fama

El martes 30 de septiembre de 2025, Fran Drescher, la actriz de "La Niñera", fue reconocida con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero eso no fue todo, ya que a la artista la acompañaron Nicholle Tom y Madeline Zima, quienes interpretan a las hijas de Maxwell Sheffield en la ficción.

¿Cómo fue el gran momento de Fran Drescher?

Durante su cumpleaños número 68, la actriz que interpretó a Fran Fine se reencontró con parte del elenco de "La Niñera" y fue homenajeada ante la presencia de sus seres queridos y fanáticos.

Madeline Zima, quien interpretó a Gracie Sheffield en la reconocida comedia, expresó sobre el personaje de Fran Drescher en el emotivo evento: “Fran Drescher es más que solo un nombre reconocido en cada hogar”, y continuó: “Es la tía glamorosa, la madre sin rodeos, la mejor amiga que te dice cuándo tu atuendo necesita un poco más de estampado animal y la vecina cuya risa se escucha a través de las paredes”.

Muy contenta, la presidenta de SAG-AFTRA compartió desde su cuenta oficial de Instagram distintas imágenes y videos del momento en el que recibió su flamante estrella en el Paseo de la Fama, donde cosechó miles de "Me gusta" y comentarios.

La historia de "La Niñera", la serie con la que Fran Drescher saltó a la fama

La comedia contaba la historia de Fran Fine, una vendedora de cosméticos que se convierte por accidente en niñera de los tres hijos de un reconocido productor teatral. La serie se emitió por CBS y, tras seis temporadas, llegó a su final en 1999.

El personaje que interpretó durante años Fran Drescher se ganó el cariño del público internacional gracias a su humor ácido y su estilo. Fue tal el éxito de la ficción que su formato se replicó en varios países, entre ellos Argentina, México y España.